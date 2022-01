Ishockeyanfører før OL: Kvartfinale er ikke urealistisk

Både Danmarks mandlige og kvindelige ishockeylandshold er repræsenteret ved det forestående vinter-OL i Beijing, og mandag blev kvindernes trup på 23 spillere officielt udtaget af Danmarks Idrætsforbund.

Anfører Josefine Jakobsen var blandt de selvskrevne navne, og hun ser gode muligheder for det danske hold i OL-turneringen, der tæller ti hold.

- Vi er et godt hold med mange rutinerede spillere suppleret med gode, unge spillere, og vi har været inde i en rigtig god periode, som begyndte allerede før corona. Det var helt fantastisk, at OL-kvalifikationen lykkedes, og vinter-OL bliver en kæmpe oplevelse.

- Men vi tager ikke til Beijing for at få en ferie. Vi tager afsted med det mål at levere nogle rigtigt gode resultater, og jeg tror ikke, at en kvartfinaleplads er urealistisk, siger Josefine Jakobsen i en pressemeddelelse fra DIF.

Hun håber, at kvindernes landshold kan få mere opmærksomhed, efter at herrernes ditto med sin succes i en årrække har fået mest fokus.

- Danskerne er endnu ikke så vant til at se kvinder spille ishockey, men det vil vi ændre på. Det ville være dejligt, hvis vi kunne bane vejen for kommende generationer af unge kvindelige ishockeyspillere.

- Herrelandsholdet har jo været inde i en utrolig flot udvikling i de seneste 10-12 år og vist, at dansk ishockey kan noget helt specielt, selv om vi ikke har så mange spillere at tage af, siger anføreren.

Ud over hende er følgende 22 spillere udtaget.

Cassandra Repstock-Romme, Emma-Sofie Nordstrøm, Lisa Sellberg Jensen,

Amalie Andersen, Amanda Normann Refsgaard, Josephine Asperup, Kristine Melberg Hansen, Malene Clarin Frandsen, Simone Jacquet Thrysøe, Sofie Skott Dahl, Emma Elizabeth Russell, Josefine Høegh Persson, Julie Marie Funch Østergaard, Julie Oksbjerg, Lilli Pearl Friis-Hansen, Maria Holm Peters, Mia Bau Hansen, Michele Brix Nielsen, Michelle Weis Hansen, Nicoline Søndergaard Jensen, Silke Lave Glud og Sofia Blüthgen Skriver.

OL-turneringen indledes med to grupper af fem hold. Fra A-gruppen går alle fem hold videre til kvartfinalerne, mens de fem hold i B-gruppen, hvor Danmark er med, kæmper om tre kvartfinalepladser.

Danmark slås om de tre pladser med Japan, Tjekkiet, Sverige og Kina. Danmark møder alle fire nationer i det indledende gruppespil, første modstander er Kina, som Danmark møder 4. februar.