Ishockeykvinder er tæt på exit efter overraskelse

Søndag er hviledag for Danmarks kvindelige ishockeylandshold efter to nederlag ved vinter-OL, men alligevel led de danske forhåbninger om avancement et knæk.

Det skete, da Kina overraskende slog Japan efter straffeslagskonkurrence søndag.

Dermed bragte Kina sig op på fem point på tredjepladsen, mens Danmark sammen med Sverige ligger sidst i puljen uden point.

Kun de tre bedste avancerer, og det danske håb er nu nærmest ikkeeksisterende.

Danmark skal selv sørge for at vinde sine sidste kampe mod Tjekkiet og Sverige for at nå seks point.

Derudover må Kina ikke få point mod Sverige, hvis kineserne skal overhales i tabellen, da Kina i tilfælde af pointlighed med danskerne er bedst i det indbyrdes regnskab efter sejren fredag.

Danmark kan dog også overhale Tjekkiet, men det kræver, at danskerne vinder sine sidste kampe, mens Tjekkiet taber begge sine resterende opgør.

Den samlede kabale ser uanset meget urealistisk ud for det danske hold.

Den ordinære kamp søndag mellem Kina og Japan sluttede 1-1, inden Kina tog stikket efter straffeslag.

Danmark spiller sin næste kamp mod Tjekkiet mandag klokken 09.40 dansk tid.