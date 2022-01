Ishockeylandsholdet tager til vinter-OL med stor erfaring

Vinter-OL bliver uden aktuelle NHL-spillere, men der er alligevel en del erfaring fra den prestigefyldte ishockeyliga på det hold, som Danmarks landstræner, Heinz Ehlers, har udtaget.

Seks spillere i OL-truppen har således tidligere optrådt i NHL. Det drejer sig om Frans Nielsen, Peter Regin, Mikkel Bødker, Nicklas Jensen, Patrick Russell og Oliver Lauridsen.

Philip Larsen kunne have været en syvende. Men backen fra Ufa i KHL har meldt afbud.

- Philip har meldt fra af personlige årsager, og det er vi selvfølgelig kede af. Han er en dygtig og kompetent back, som vi også så i kvalifikationen i Norge, siger Ehlers.

- Men jeg er helt tryg ved den backlinje, vi tager med. Det er stort set de samme spillere, som leverede godt under VM i Riga, lyder det fra landstræneren.

I truppen leder man også forgæves efter forwarden Nichlas Hardt, der i en årrække har været en markant spiller på landsholdet. Rungsted-spilleren har fået en stor del af sæsonen spoleret af en skade.

Danmark er ved OL i gruppe med Schweiz, Tjekkiet og Rusland og kommer på hårdt arbejde for at sikre sig point i det skrappe selskab.

Uden chancer er danskerne dog ikke, mener kaptajn Peter Regin.

- Vi er underdogs i vores pulje, men turneringsbilledet har ændret sig på grund af NHL-afbuddene, siger han i en pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund.

- Vi mangler selv vores topspillere fra NHL, men vi er en lille gruppe ishockeyspillere i Danmark, så vi kender hinanden, og alle kender spilkonceptet.

- Vi tager ikke til Beijing for at være turister. Vi tager derover for at skabe et resultat, lyder det fra Peter Regin.

I den meget erfarne trup bemærker man, at der er comeback til den 35-årige målmand Patrick Galbraith, der senest var på landsholdet ved VM i 2019.

Her er den danske trup til OL:

Målmænd: Patrick Galbraith (Sønderjyske) Frederik Dichow (Kristianstads IK) og Sebastian Dahm (Klagenfurter AC).

Backer: Oliver Larsen (Jukurit), Emil Kristensen (HC Pustertal), Markus Lauridsen (Malmö Redhawks), Nicholas B. Jensen (Eisbären Berlin), Jesper Jensen Aabo (Krefeld Penguine), Oliver Lauridsen (Malmö Redhawks), Phillip Brugisser (Fischtown Penguins), Matias Lassen (Malmö Redhawks).

Forwards: Nicklas Jensen (Jokerit), Mikkel Bødker (HC Lugano), Frederik Storm (ERC Ingolstadt), Nick Olesen (Brynäs IF), Matthias Asperup (Herlev Eagles), Morten Madsen (Timrå IK), Frans Nielsen (Eisbären Berlin), Jesper Jensen (Frederikshavn White Hawks), Morten Poulsen (Herning Blue Fox), Mathias Bau Hansen (Herning Blue Fox), Nicolai Meyer (Vienna Capitals), Julian Jakobsen (Aalborg Pirates), Peter Regin (HC Ambri-Piotta) og Patrick Russell (Linköping HC).

Danmark spiller sin første OL-kamp nogensinde 9. februar. Modstanderen i premieren er Tjekkiet.