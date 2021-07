Jakob Fuglsang dybt berørt efter 12. plads: Overvejede OL-afbud

Jakob Fuglsang gav alt, hvad han havde i sig på de 232 kilometer ved OL-linjeløbet, hvor han sluttede på en 12. plads.

Og da han mødte pressen efter at have passeret målstregen fortsatte han med at give.

Det var således en hudløs ærlig og følelsesmæssig påvirket dansk stjerne, der satte ord på de enorme prøvelser, han netop havde været igennem. Både denne lørdag. Men så sandelig også i dagene og ugerne op til.

Faktisk overvejede han, om han skulle droppe OL i 11. time.

- Jeg fortryder ikke rigtig så meget. Jeg er rigtig glad for, hvordan det gik. For to dage siden troede jeg ikke, at jeg ville starte i dag, fordi jeg har haft det så dårligt siden Touren. Så det har været en lang vej, siger Fuglsang.

Som han stod der på langsiden på Fuji-racerbanen var det tydeligt, at han var dybt berørt. Hans optakt til OL har været alt andet end optimal, men han blev ved med at fastholde håbet om, at sæsonens store mål stadig kunne blive en succes.

