Jeanette Ottesen bekræfter: - Jeg skal til OL

Den danske holdkap lagde godt fra land mandag formiddag ved EM på langbane i Budapest.

Holdet med Jeanette Ottesen, Julie Kepp Jensen, Signe Bro og Emily Gantriis svømmede sig sikkert videre til finalen i 4x100 meter fri, og samtidig klarede de ifølge TV2 Sport med vindertiden i heatet OL-kravet.

EM er Ottesens sidste chance for at kvalificere sig til OL til sommer, og hun stiller kun op i holdkappen.

Det bliver kun tre af de fire svømmere, der svømmede det indledende heat, der er med i finalen, hvor Pernille Blume træder ind på holdet.

Der var derfor spænding om, hvem af de fire svømmere, der var langsomst i holdkappen og dermed ville blive sorteret fra af landstræner Stefan Hansen.

Ottesen svømmede den tredjebedste tid foran Emily Gantriis, og dermed skal hun med til OL, bekræfter Ottesen over for TV2 Sport.

- Det var ligesom nu, det var knald eller fald. Det var den, der svømmede hurtigst af os to, der fik finalepladsen og kommer med til OL.

- Jeg er klar til mit femte OL, siger en tårevædet Jeanette Ottesen til TV2 Sport efter løbet.

Kvinderne skal svømme finale mandag aften. I de indledende heat havde de samlet den næsthurtigste tid.

Det lykkedes lige akkurat ikke for Tobias Bjerg at nå OL-kravet i det indledende heat i 100 meter bryst. Danskeren var med tiden 59,95 sekunder to hundrededele af et sekund fra OL-kravet.

Bjerg får dog en chance mere mandag aften, hvor han skal svømme semifinale.

Foruden holdkappen har syv danskere indtil videre kvalificeret sig til OL. Det er Signe Bro, Alexander Aslak Nørgaard, Anton Ørskov Ipsen, Pernille Blume, Helena Rosendahl Bach, Julie Kepp Jensen og Emilie Beckmann.