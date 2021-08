Tårerne fik frit løb, da sidste fjerbold ramte halgulvet i Tokyo.

Med en magtdemonstration og en finalesejr på 21-15, 21-12 over den forsvarende olympiske mester, Chen Long, vinder Viktor Axelsen OL-guld.

- Jeg kan slet ikke stoppe med at tude. Er det ikke okay? Jeg kan slet ikke tro det, siger Viktor Axelsen lige efter finalen til DR og bryder sammen.

Tårerne væltede ud af Viktor Axelsen efter en fremragende finale. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er for sindssygt. Det er en drengedrøm. Det siger man altid. Bare det at være her er en drøm. Jeg kan stadig huske i OBK (Odense Badminton Klub, red.), at jeg slog bolde op til mig selv og sagde højt, at det her det er OL-finalen. Nu har jeg fandeme gjort det mand.

Efter et lille minut af interviewet siger han, at han ikke kan blive interviewet lige nu, da han bare fortsætter med at græde af glæde.

Danske badminton-medaljer ved OL 1992

Thomas Stuer-Lauridsen - bronze i herresingle. 1996

Poul-Erik Høyer - guld i herresingle. 2000

Camilla Martin - sølv i damesingle. 2004

Jens Eriksen og Mette Schjoldager - bronze i mixeddouble. 2008

Ingen 2012

Mathias Boe og Carsten Mogensen - sølv i herredouble.



Joachim Fischer og Christina Pedersen - bronze i mixeddouble. 2016

Viktor Axelsen - bronze i herresingle.



Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen - sølv i damedouble. 2021

Viktor Axelsen - guld i herresingle * Badminton kom først på OL-programmet i 1992. Vis mere Vis mindre

