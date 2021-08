- Jeg kvajede mig gevaldigt

Muligheden for olympisk guld og sølv forsvandt, da bryderen Fredrik Bjerrehuus tirsdag tabte sin første kamp ved OL i Tokyo.

Danskeren tabte 1-5 til ukrainske Parviz Nasibov og kunne kun håbe på, at ukraineren gik hele vejen til finalen, hvilket ville give danskeren en chance for at kæmpe sig til bronze i onsdagens opsamling.

Det skete.

Men i minutterne efter sit nederlag vidste den 31-årige dansker ikke, om han allerede var færdig i den olympiske brydeturnering efter en enkelt kamp.

- Det er helt sindssygt at tænke på. Jeg tænker bare, at det er løgn.

- Jeg har forsømt så mange familierelationer, så mange fødselsdage og konfirmationer - alt sådan noget.

- Så står man efter seks minutter og har kvajet sig gevaldigt. Det er ikke det sjoveste, jeg har prøvet, siger Bjerrehuus.

Danskeren bragte sig foran 1-0 efter godt et minut af første omgang, men Nasibov lavede hurtigt to point og førte 2-1 ved pausen før anden og sidste omgang.

Danskeren ærgrer sig især over, at han ikke udnyttede en såkaldt parterre, som han normalt mestrer. Her var Bjerrehuus øverst, mens den ukrainske modstander lå på knæ.

- Normalt laver jeg altid point der. Det er jeg rigtig god til. Måske påvirkede det mig mentalt, at det ikke lykkedes, siger han.

I anden omgang manglede danskeren med egne ord energi, og dermed endte det med en sikker sejr til Parviz Nasibov på 5-1.

Fredrik Bjerrehuus har ikke lagt skjul på, at OL var hans store mål inden for brydesporten. Han var blandt de første danske atleter, der blev udtaget. Allerede i november 2019 vidste han, at han skulle til OL i Japan.

Midt i frustrationerne efter sit nederlag spurgte danskeren sig selv, hvorvidt de mange ofringer har været det hele værd.

- Jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 16 år for at komme til Nykøbing Falster for at træne med juniorlandsholdet. Senere flyttede jeg til København, men giver det hele overhovedet mening?

- Det er det her, jeg har kæmpet for, og så kvajer jeg mig. Jeg tænker; 'skulle jeg have levet mit liv på en anden måde'.

- Jeg kender ikke svaret. Måske er det det hele værd. Det er stort at være til et OL, men udfaldet var ikke det værd.

På trods af nederlaget i første kamp har Bjerrehuus altså stadig muligheden for at vinde bronze i 67-kiloklassen. Det kan han takke Parviz Nasibov for.

I brydning er reglerne nemlig sådan, at alle brydere, der er røget ud til en finalist, får en chance for at kæmpe med om bronze.

Bjerrehuus skal vinde to kampe onsdag for at sikre sig OL-bronze. Den første med start kort efter klokken 04.00 dansk tid.

I første kamp venter russeren Artem Surkov, som tidligere har vundet både EM og VM. Skulle det lykkes danskeren at vinde den kamp, skal han i en direkte duel om bronze møde egypteren Mohamed Ibrahim Elsayed.