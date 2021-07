- Jeg sagde ikke farvel til min kæreste

Da Simone Tetsche Christensen pakkede tasken og krøllede BMX-raceren sammen for at flyve til Tokyo, var det med afsavn til et halvt liv pakket i håndbagagen.

Den 27-årige medicinstuderende valgte, at hun IKKE ville sige fysisk farvel til kæresten, da han vendte hjem fra en ferie. Hun har ikke set sine veninder siden april, og hun har ikke besøgt sine forældre siden påske.

Alt sammen for at minimere risikoen for corona af hensyn til andre og især sig selv inden OL.

Torsdag kom første del af belønningen for årelangt træningsslid, da Simone Tetsche Christensen kvalificerede sig til fredagens semifinaler med en andenplads i indledende heat – kun slået af den suveræne og dobbelte OL-guldvinder Mariana Pajon fra Colombia.

Simone Tetsche Christensen (210) højt til vejrs på den krævende olympiske bane. Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

Simone Tetsche Christensen nappede en tredje- og to andenpladser i de tre kvartfinale-heats efter den suveræne sydamerikaner og skal fredag ramme plads fire af otte i den ene af semifinalerne, så er hun klar til finalen med i alt otte ryttere.

- Hvis jeg leverer det, jeg kan, er jeg en af de bedste ned ad rampen, men hvis jeg bare er lidt off… Jamen, så er jeg ikke. Jeg er lidt træt af min sidste start, til gengæld er jeg glad for at vide, at jeg har en masse track-speed rundt om banen, siger en svedig jyde efter tre gange 45 sekunders BMX-race i stegende hede i Ariake Urban Sports Park tæt på den olympiske tennisarena.

Hun aner ikke helt, hvor hun står, for hun har ramt det ene benspænd efter det andet. Efter sin bachelor i medicin flyttede hun til Schweiz i to år for at arbejde målrettet frem mod et OL, hvor covid-19 pludselig forvandlede 20 til 21. Det kan du læse om her og se flere fotos.

- Det er sgu et godt spørgsmål. Det har været et sindssygt år… Jeg boede jo i Schweiz og endte med at komme hjem, flytte til København, så jeg skifter træner, miljø og bopæl, og det er fedt at stå her og vide, det klart er den bedste beslutning, jeg har taget, siger hun, mens hun damper af på BMX-raceren.

Simone Tetsche Christensen presser den dobbelte olympiske mester Mariana Pajon i andet heat. Foto: Ben Curtis/AP Photo/ritzau Scanpix

Torsdag er så også en mærkedag for den 27-årige, der takket være talrige knoglebrud har sørget for beskæftigelse til flere kirurger.

- I dag er det præcis 100 dage siden, jeg blev opereret. Jeg har et fint, godt ar her, siger hun smilende og trækker på opfordring op i ærmet.

- Jeg brækkede ulna-knoglen (underarmsknogle, red) fire steder. Jeg valgte at blive opereret, fordi jeg håbede at komme hurtigere tilbage på cyklen. Jeg døjede så med et ar, der ikke lige gad at hele bagefter, det var også et set-back, og i efteråret havde jeg en brækket finger, så der har også været mange skader, noterer hun.

Hun følger ofte interesseret med på skærmen, når kirurgerne roder i hendes krop.

- Det kunne jeg desværre ikke med armen, for operationen var under fuld narkose, så der kunne jeg ikke følge med på monitoren – men det kunne jeg med fingeren. Det var meget sjovt.

Ægte race har i den grad også været en mangelvare for rytteren, der for fem år siden grædende forlod konkurrencen efter at være blevet vædret i semifinalen.

- Det havde været fedt at køre nogle flere løb. Jeg missede dem, der var, men fik heldigvis mulighed for at køre EM for to uger siden, hvor jeg blev firer. Men ellers har jeg ikke kørt siden marts, og inden det var det februar – men året før! Det er helt åndssvagt så få løb, jeg har kørt, så på den baggrund er det sgu egentlig meget godt, det jeg har leveret i dag, siger Simone Tetsche Christensen.

Colombianske Mariana Pajon er tæt på urørlig i BMX Racing. Danskeren fulgt tæt trop torsdag i kvartfinalen. Foto: Christian Hartmann/Reuters/Ritzau Scanpix

Det har ikke været let at vælge så hårdt, som hun har gjort – men ikke desto mindre nødvendigt.

- Det er ret surrealistisk at sætte alting på pause. Jeg vælger IKKE at sige farvel til min kæreste på grund af corona, da jeg tager afsted. Man tager så sindssygt mange valg, der ikke er særligt fede – man gør det på grund af det her, og selv om man godt ved, at man gør det på grund af en bedre sag, så er det bare sygt, sygt hårdt.

- Men jeg vil sgu hellere stå her og føle, jeg har gjort det hele, frem for at stå med sådan en halv følelse. Så derfor vælger jeg at jeg ikke vil se mine veninder, og jeg har ikke set mine forældre siden påske, siger hun.

- Når man har sat alting på pause i tre år, så ville det være rimeligt træls, hvis man stod deroppe og tanker og følelser stak af. Det hele bliver sat meget på spidsen – især når alt bliver afgjort på tre gange 45 sekunder. Det er helt sindssygt.

Du kan se Simone Tetsche Christensen i aktion i nat. Semifinaler fra kl. 03.00, finalen starter kl. 04.50.