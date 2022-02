- Jeg vågnede først, da de hældte juice i munden på mig

Helt tom for kræfter kæmpede Frida Karlsson sig i mål, da kvinderne lørdag tog hul på de olympiske langrendskonkurrencer.

Svenskeren så ellers halvvejs ud til at leve op til forventningerne om en medalje, da hun i skiftezonen mellem klassisk og fri stil kun var få sekunder efter norske Therese Johaug.

Men på vejen mod mål gik klappen ned for den 22-årige skiløber. Hun blev overhalet bag fra og kan knap nok huske, at hun kom i mål som nummer fem.

Og da hun havde krydset målstregen væltede hun om i sneen og gik ud som et lys.

- Jeg vågnede ved, at de hældte juice i munden på mig, fortalte Frida Karlsson onsdag til den svenske presse i Beijing.

En superkraft

Her forklarede hun også, at der var flere faktorer, der spillede ind på hendes kollaps:

- Det var kulden, og jeg havde nok haft et for højt spændingsniveau, som dog aftog lidt, og så var jeg helt tom. Jeg havde kørt mig selv helt i bund.

- Jeg KAN køre mig selv helt i bund. Det er en superkraft, jeg har.

- Jeg er før besvimet, når jeg er kommet i mål og kommet mig fint. Det har jeg også erfaring med.

Spændingen er pist væk

Et par lidt mere rolige dage har gjort godt på den unge svensker, der nu føler sig helt klar til torsdagens individuelle 10 km i klassisk stil.

- Jeg var lidt nervøs inden skiathlon-løbet. Det må jeg være ærlig og sige. Men nu har jeg det mere sådan, at jeg føler en længsel efter at sætte løbsnummeret på.

- Måske havde jeg brug for at slappe lidt af. Eller at sænke skuldrene lidt. Nu er spændingen pist væk. Det drejer sig bare om ag gå ud og have det sjovt, siger Frida Karlsson

Hun og de øvrige kvinder lægger fra land på det olympiske anlæg i Zhangjiakou kl. 10 - Karlsson starter som nummer 58.