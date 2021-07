Jesper Hansen vinder dansk OL-sølv

Danmark har fået sin første medalje ved OL i Tokyo.

Efter en nervepirrende finale i skeetskydning kunne Jesper Hansen juble over en sølvmedalje, mens guldet gik til amerikanske Vincent Hancock.

Jesper Hansen kom i finalen efter en nervepirrende kvalifikation, hvor han var ude i omskydning med fem andre. Og i finalen, der bestod af seks skytter, blev en efter en elimineret.

Først røg italieneren Tammaro Cassandrop, derpå franskmanden Eric Delauney. Da finnen Eetu Kallioinen også røg ud, var medaljen sikker.

Siden røg Abdullah Alrashidi fra Kuwait ud, og dermed var sølvet sikret. Til gengæld missede han to gange, og dermed kunne han ikke indhente en stensikker Hancock. Han missede blot en enkelt due undervejs i finalen.

Det er amerikanerens tredje OL-guldmedalje i karrieren.

Grundet sin vej til finalen via kvalifikationen, begyndte Jesper Hansen sidst og var velvidende om, at han på grund af dette faktum skulle have færre forbiere end sine rivaler, hvis han ville undgå eliminering. Ved samme antal ville danskeren ryge ud.

Efter de første 20 skud var han oppe på fjerdepladsen med 19 fuldtræffere. Det blev forbedret til en delt førsteplads efter de næste ti fuldtræffere.

Det er Danmarks fjerde medalje i skeetskydning siden 1980. Der vandt Kjeld Rasmussen guld i Moskva, mens Ole Riber Rasmussen nappede sølv fire år senere i Los Angeles.

Anders Golding tog også sølv i 2012 i London.

Det var tredje gang i karrieren, at Jesper Hansen deltog ved OL. Han blev nummer 26 ved OL i London i 2012, og fire år senere blev han nummer fem ved legene i Rio.

I 2013 blev Hansen verdensmester, mens han i 2018 blev europamester.