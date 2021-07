Joachim B. Hansen falder tilbage ved OL

Joachim B. Hansen falder tilbage i stillingen i golfturneringen ved OL i Tokyo.

Hansen havde torsdag en glimrende første runde i fem slag under par, men han kunne ikke følge op på den præstation i fredagens runde.

Han gik de 18 huller i to slag over par efter blandt andet en dobbeltbogey på 16. hul.

Joachim B. Hansen falder med en samlet score på tre slag under par dermed fra en femteplads til en foreløbig delt 24.-plads, da dele af feltet på 60 mand ikke har færdigspillet anden runde endnu.

Mexicanske Carlos Ortiz fører i skrivende stund med en samlet score på ti slag under par.

Rasmus Højgaard er den anden dansker i herrernes golfturnering ved OL. Han havde en skidt første dag i to slag over par.

Det rettede Højgaard dog op på fredag med en runde med seks birdies og tre bogeys, hvilket gav en runde i tre slag under par. Hans samlede score på et slag under par placerer ham på en foreløbig delt 38.-plads.

Lige som torsdag blev runden afbrudt i en periode på grund af risiko for lyn.

Golfturneringen ved OL afvikles over fire runder med afslutning søndag.