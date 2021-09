Jubler over dansk succes

Med fem medaljer, heraf tre guldmedaljer, kan Danmark gå fra de paralympiske lege med et tilfredsstillende resultat.

Målsætningen lød på fem medaljer, men for Danmarks paralympiske chef de mission, Nicklas Bjaaland, og elitechef for Parasport Danmark, Michael Møllgaard Nielsen, har inspirationen for andre handicappede været mindst lige så vigtig.

- Det her event har betydet enormt meget for rigtig mange i Danmark. De paralympiske lege viser, at det er muligt at være med, nærmest uanset hvad man kæmper med, og det er en inspiration, som fortjener endnu større udbredelse.

- Derfor vil vi også gerne sige tak til til danskerne, som har bakket så flot op om os, siger Nicklas Bjaaland.

Michael Møllgaard Nielsen er enig.

- Det betyder enormt meget for Parasport Danmark at have nogle atleter med, som rækker op mod stjernerne og inspirerer og begejstrer. Jeg kan mærke på mine kollegaer og andre, at der i tiden er mange, som spørger, hvordan man kan komme til at dyrke parasport.

- Det her fantastiske vindue, som PL har været, har ekstremt stor betydning, udtaler chefen for Parasport Danmark.

En af de atleter, der har ladet sig inspirere, er Lisa Gjessing, som vandt guld i taekwondo ved de paralympiske lege. I 2012 fik hun amputeret venstre underarm efter et længere forløb med kræft. Det afholdte hende dog ikke fra at dyrke sporten, hun elsker.

- Det her projekt startede helt tilbage i 2012 og fortæller lidt om parasportens betydning. Hun lod sig nemlig inspirere og sagde: 'Hold op. Jeg kan stadig dyrke taekwondo', siger Michael Møllgaard Nielsen.

Selvom de to chefer er begejstret for de danske atleters præstation, ser de allerede frem mod de paralympiske lege i 2024, som bliver afholdt i Paris.

- Nu er der kun tre år til Paris, og det gør jo, at der skal trykkes på speederen fra det nye år. Vi har allerede en række spændende atleter, og så er der en masse nye på vej.

- Lige nu har vi ikke synshandicappede med, og det satser vi voldsomt på at have med i Paris, og det samme gælder udviklingshæmmede. Vi har primært haft kørestolsbrugere og amputerede med, men vi går spændende tider i møde, og det ligger kun tre år forude, siger Michael Møllgaard Nielsen.

De danske atleter, der tog medaljer med hjem, er:

- Tobias Thorning Jørgensen (2 guldmedaljer i dressur)

- Lisa Gjessing (guld i taekwondo)

- Peter Rosenmeier (sølv i bordtennis)

- Daniel Wagner (bronze i længdespring)