Kæmpe chok: Japansk tennisstjerne er færdig ved OL

Fredag tændte den japanske tennisstjerne Naomi Osaka den olympiske ild ved åbningsceremonien, men allerede tidligt tirsdag morgen dansk tid slukkede hendes egen ild ved OL i Tokyo.

Efter en skidt præstation tabte Osaka allerede i tredje runde af OL-tennisturneringen til tjekkiske Marketa Vondrousova med cifrene 1-6, 4-6.

Osaka stiller ikke op i doubleturneringen, og derfor er hun færdig ved legene på hjemmebane.

22-årige Vondrousova rangerer som nummer 42 i verden og var undertippet i mødet med den firdobbelte grand slam-vinder fra Japan.

Men 23-årige Osaka ramte aldrig sit niveau i kampen, og drømmen om en OL-medalje på hjemmebane blev brast på lidt over en time, som kampen varede.

Osaka er en af Japans største sportsstjerner, og hun har været meget i vælten i forbindelse med OL samt hendes boykot af pressen i perioden op til OL.

Det førte blandt andet til, at hun trak sig fra grand slam-turneringen French Open, da arrangøren ville give hende en bøde for ikke at møde op til pressemøde efter sin første kamp.