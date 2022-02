Kæmpe dansk OL-gave

Danmarks ishockeykvinder kan selv afgøre, om holdet skal videre til kvartfinalerne ved vinter-OL i Beijing.

Det er en realitet, efter at Sverige mandag eftermiddag dansk tid har besejret Kina med 2-1.

Dermed ligger Danmark godt nok sidst af de fem hold i gruppe B med tre point.

Men en sejr i ordinær tid over Sverige i sidste gruppekamp vil give yderligere tre point, og i alt seks point vil sende holdet op på den tredjeplads, der giver en plads i kvartfinalerne.

Hvis Danmark vinder over Sverige efter overtid, får holdet to point og vil ligesom Kina have fem point. Men kineserne vandt det indbyrdes opgør i gruppen med 3-1 og vil dermed avancere.

Taber Danmark i ordinær spilletid eller overtid, vil holdet være færdig i OL-turneringen. Sverige vil i så fald gå videre.

Sverige og Danmark dyster tirsdag fra klokken 14.10 dansk tid.