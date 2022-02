Kæmpe danske OL-ben klarmeldt

- Benene er klar!

Der skal seriøse lår til for at være Danmarks største medaljehåb til vinterlegene i Beijing, og speedskateren Viktor Hald Thorup melder sin trimmede muskler klar til kamp med et opslag på Instagram, der vækker minder om cykelsprinternes monsterben.

Søndag morgen klokken 9.30 kører han 5000 meter hurtigløb på skøjter med en fair chance for et stort resultat.

Den 27-årige danskers erklærede karrieremål er at vinde Danmarks første individuelle medalje til vinter-OL, og han var tæt på allerede for fire år siden i sydkoreanske Pyeongchang med en femteplads i fællestarten.

Til disse lege har han forberedt sig med amerikanske hurtigløbere i Utahs tynde luft, og anstrengelserne har allerede båret frugt.

Der skal store og veltrænede lår til at begå sig i speedskating. Privatfoto

I december til sæsonens tredje World Cup-stævne blev Viktor Hald Thorup i Utah nummer to i fællestart. Det var Danmarks første herremedalje ved et World Cup-stævne i speedskating nogensinde.

Når der køres fællestart, foregår det med 60 km/t., hvor de 24 løbere undervejs typisk præsterer både spektakulære overhalinger og styrt.

Disciplinen kræver en særlig fysik:

- Alle isskøjteløbere vil altid have et større højre ben, fordi det er det, der laver det eksplosive afsæt. Mit højre ben er 430 gram tungere end mit venstre ben, hvilket procentmæssigt er en voldsom forskel, har Viktor Hald Thorup forklaret til Euroman.

- Jeg bruger heller aldrig min venstre arm, den ligger bare på ryggen, mens min højre arm svinger rundt. Jeg har også større mavemuskler i den ene side, fordi det er dem, som holder igen for, at overkroppen ikke bliver slynget ud af centripetalkraften. Mine lår er meget store i forhold til resten af min krop, for jeg er en tynd fætter, siger han.

Viktor Hald Thorup deltager både i 5000 meteren søndag og i fællestarten sammen med Stefan Due Schmidt. Den afvikles lørdag 19. februar.