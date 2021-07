Kæmpe dansker-nat ved OL: Her skal de i aktion

Det kan blive til en kæmpe dansk medaljehøst søndag, hvis det hele forløber, som vi håber.

Pernille Blume er på plads for at forsvare sin guldmedalje fra seneste OL, når hun springer i vandet klokken 03.37 i 50 meter fri. Hun har kvalificeret sig til finalen i næstbedste tid af alle, så der bør være god chance for en medalje.

I badminton-arenaen blev det lørdag til et ærgerligt exit for Anders Antonsen, men Viktor Axelsen har stadig chancen for at sikre en dansk medalje med sejr i semifinalen mod Kevin Cordón fra Guatemala. Den kamp er sat til at gå i gang klokken 06.00.

Det er tid til finale for Pernille Blume på 50 meter fri. Foto: How Hwee Young/EPA/Ritzau Scanpix

Anne-Marie Rindom har længe været spået til at føre Danmarks første guldmedalje i hus ved disse lege, og muligheden kommer endelig for hende klokken 08.33, når fredagens store udfordringer endelig skal rystes af, og guldet forhåbentligt kommer om halsen på hende.

Håndboldherrene står for det sidste danske indslag, og de spiller deres sidste gruppespilskamp, når de møder Sverige klokken 14.30. Den kamp og alt det vigtigste fra OL kan du selvfølgelig følge her på Ekstra Bladet.