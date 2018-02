Kæmpe idrætsgren kan ryge af OL-programmet

Efter at have leveret åndeløs spænding, gyldne øjeblikke, frygtelige nederlag og pinlige skandaler ved de olympiske lege i over 100 år, risikerer boksesporten ved legene i Tokyo 2020 at blive sløjfet fra programmet.

Det står klart efter et møde i bestyrelsen i den internationale olympiske komité, IOC, i Pyeongchang i Sydkorea, som fra næste uge er vært for de olympiske vinterlege.

IOC-præsident Thomas Bach siger ifølge insidethegames.biz, at det internationale bokseforbund AIBA’s valg af usbekeren Gafur Rakhimov som midlertidig præsident er så betænkeligt, at IOC forbeholder sig ret til at udelukke AIBA fra sommerlegene i Tokyo i 2020.

Rakhimov er ifølge insidethegames.biz igen og igen i medierne i Usbekistan blevet udpeget som mafiaboss med tæt forbindelse til organiseret kriminalitet. Han er aldrig blevet tiltalt eller dømt, men hans blakkede ry får altså alligevel IOC til at trække en streg i sandet.

Medvirkende til komiteens bekymring er, at Rakhimov efter IOC’s overbevisning ikke er valgt på demokratisk vis, men er blevet ’installeret’ i embedet. AIBA er i forvejen under anklage for organisatorisk rod med uigennemsigtig økonomi, fravær af et troværdigt antidopingprogram samt en troværdig plan for udryddelse af aftalt spil.

- Vi er ekstremt bekymrede over den måde, AIBA bliver ledet på, siger Thomas Back ifølge insidethegames.biz.

- IOC-bestyrelsen er ikke tilfreds med den rapport, som AIBA har udarbejdet om ledelse og finansiering samt dommer- og doping-problemstillinger, siger Bach.

IOC har fortsat ikke ladet sig overbevise af AIBA om, at der ikke fandt matchfixing sted ved OL i Rio, og forbundet afventer stadig troværdige rapporter fra AIBA om en række tvivlsomme kendelser.

