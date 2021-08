Kæmpe kaos: Dansk medaljehåb i uvished

Der hersker kaotiske tilstande i kvindernes olympiske golfturnering.

En tyfon truer afviklingen af lørdagens finalerunde, og det kan få store konsekvenser for medaljefordelingen.

Hvis de mest dystre vejrprognoser holder stand, kan det vise sig umuligt at spille den sidste runde – selv hvis nødplanen om at tage søndag i brug skulle effektueres.

Det hele bliver ikke mindre interessant af, at de to danske aktører, Emily Pedersen og Nanna Koertz Madsen, har storspillet på Kasumigaski Country Club.

Begge befinder sig i topstriden efter tredje og næstsidste runde.

Førstnævnte er sågar på en delt tredjeplads efter fredagens 18 huller, og den aktuelle placering kan pludselig blive rigtig afgørende i forhold til en dansk medalje.

- Det var megavigtigt, at jeg fik holdt mig inde i det. Vi kan risikere, at der ikke bliver spillet mere, og så har jeg stadig chancen for at spille om en medalje ligegyldigt hvad, siger Pedersen.

Den 25-åriger OL-debutant vedkender, at det er en underlig situation at stå i. Men det er ens for alle, og det eneste, hun og konkurrenterne kan gøre, er at vente i uvished.

- Vi har fået at vide, at ligegyldigt hvad, så prøver de både at tage lørdag og søndag i brug. Men det er jo mere mærkeligt nu. For nu har vi spillet tredje runde og ved ikke, om vi kommer i gang igen. Vi ved ikke, om vi bliver sendt ud i morgen, og om det så eventuelt bliver aflyst der, så vi skal prøve igen søndag.

- Jeg tror, at de næste 24 timer bliver mærkelige. For jeg ved ikke, om jeg skal i omspil om bronzemedaljen, eller om jeg får chancen for at komme ud og spille igen (finalerunden, red.).

Hun håber på det sidste, og i så fald vil hun gerne tage revanche for det, hun selv oplevede som en vanskelig fredag på fairway.

Pedersen startede ellers som lyn og torden og var oppe og snuse til andenpladsen, før et par bogeys sendte hende ned i tabellen igen. Til sidst handlede det om at holde sig til i den tætte top.

- Det er megavarmt, og jeg kæmper fra tee i dag. Jeg er simpelthen for dårlig til at komme i position. Det gør, at jeg ikke kan være så aggressiv og ikke kan sætte lige så mange birdiechancer op for mig selv. Det var lidt af en kamp, men det var trods alt fedt at komme igennem den nogenlunde.

OL-turneringen føres amerikanske Nelly Korda, der er 15 slag under par, mens inderen Aditi Ashok ligger til sølv tre slag efter.

Bronzepladsen deles lige nu hele fire aktører, der er 10 slag under par.

Foruden Emily Pedersen gælder det Lydia Ko fra New Zealand, Hannah Green fra Australien og japanske Mone Anami.

Nanna Koertz Madsen er på en delt syvendeplads. Hun er otte slag under par.