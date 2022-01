Kæmpe OL-ændring

Der vil ikke blive solgt billetter til vinter-OL i Beijing på normal vis grundet risiko for spredning af coronavirus. Det oplyser de kinesiske arrangører mandag ifølge Reuters.

Billetterne vil kun blive distribueret til målrettede grupper af folk, men sælges ikke til et bredere publikum. Det oplyses ikke i detaljer, hvordan billetterne fordeles.

Det er det seneste tiltag for at undgå coronasmitte. I forvejen har Kina indført en lang række restriktioner.

I efteråret oplyste arrangørerne, at der ikke ville blive tilladt tilskuere fra udlandet, hvilket også skyldes coronapandemien.

Coronakrisen begyndte i netop Kina for omkring to år siden, hvilket skabte et stort kaos på landets hospitaler med et stort antal indlagte og døde. På få uger fik kineserne dog dæmpet smittespredningen.

Mandag var der officielt 223 smittetilfælde i Kina, hvilket ifølge AFP er det højeste antal i næsten to år.

Til sammenligning er der mandag eftermiddag i Danmark registreret 28.780 smittetilfælde det seneste døgn.

Vinter-OL begynder 4. februar og varer 17 dage.