Kæmpe OL-overraskelse: Stor gave til Antonsen og Axelsen

Vejen til guld for de to danske herresingler i badminton, Viktor Axelsen og Anton Antonsen, ser noget nemmere ud, efter at verdensetteren, japanske Kento Momota, røg ud af OL onsdag.

Momota tabte sin afgørende gruppekamp mod sydkoreanske Heo Kwang-hee i to sæt 15-21 19-21.

En kæmpe skuffelse for den japanske hjemmebanefavorit, der ender på andenpladsen i gruppen bag Heo Kwang-hee, der ligger nummer 38 på verdensranglisten. Kun førstepladsen i gruppen gik videre.

Kento Momota, der blev verdensmester i 2018 og 2019, blev ellers inden OL set som Viktor Axelsens største konkurrent til guldmedaljen.

Få havde regnet med at hjemmebanefavoritten Kento Momota allerede skulle forlade OL efter gruppespillet. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Begge danskere er videre

Viktor Axelsen spillede sig videre til ottendedelsfinalen tidligere onsdag. Det samme gjorde Anders Antonsen, der er tredjeseedet i OL-turneringen.

De to danskere er endt i hver sin ende af turneringstræet, og de kan derfor første møde hinanden i en eventuel finale, hvis alt flasker sig for dem.

I morgen skal Viktor Axelsen og Anders Antonsen i aktion igen, når de skal spille ottendedelsfinaler.

Her skal Axelsen møde verdens nummer 10 Wang Tzu-wei fra Taipei, imens Antonsen tager imod Storbritanniens Toby Penty.