Kæmpe sensation står i vejen for Viktor

Kevin Cordón er sidste hurdle for Viktor Axelsens drøm om en OL-finale. En spiller med en speciel historie og som danskeren ikke kan huske, om han har mødt

Han faldt om på gulvet og blev liggende.

Fra tilskuerpladserne i Musashino Forest Sport Plaza frygtede man næsten, at 34-årige Kevin Cordón havde brug for hjælp, hvis det da ikke var, fordi hans træner stod et par meter derfra og filmede seancen med en mobiltelefon.

Helt sensationelt spillede den 34-årige guatemalaner sig i semifinalen ved OL, og det var åbenbart mere, end han kunne rumme.

Kevin Cordón drattede lykkelig om, da sejren over sydkoreanske Heo Kwang-hee var en realitet. Foto: Pedro Pardo/Ritzau Scanpix

Forældrene har aldrig set ham spille

Han er blot nummer 59 på verdensranglisten, har ingen store resultater og måtte trække sig med en skade i første kamp i Rio for fem år siden.

Men pludselig er Cordón, som Viktor Axelsen godt kender, men ikke var sikker på, om han nogensinde har mødt, en sejr fra en olympisk medalje.

Han gør sig dog ingen forhåbninger om, at hans forældre ser med, når danskeren søndag morgen klokken 6 dansk tid står på den anden side af nettet.

- Jeg er 100 procent sikker på, at de ikke så kampen, fortalte han de fremmødte journalister efter kvartfinaletriumfen.

- De er ret gamle mennesker. De har aldrig set mig spille i hele min karriere. Det er ikke, fordi de ikke elsker mig - de bliver nervøse. Når jeg spiller, ser min bror mig og fortæller dem: Kevin vandt, eller Kevin tabte, lød det fra Kevin Cordón, som er opkaldt efter den engelske legende Kevin Keegan, fordi hans far er tosset med fodbold. Knap så meget med badminton tyder det på.

Viktor Axelsen skal måske overveje ørepropper i semifinalen, for der er lyd på, når Kevin Cordón vinder bolde. Og det har han gjort en masse under OL. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Ser dem kun på tv

Han talte med journalister, inden det stod klart, at Viktor Axelsen venter i semifinalen, men han blev alligevel spurgt til udsigten til at møde en af de helt store stjerner.

- Det er meget svært at spille med alle disse topspillere, som du ellers kun ser på tv eller internettet.

Ifølge de officielle olympiske kanaler valgte han som barn fodbold fra, fordi han gerne ville til OL.

Derfor snuppede han badminton, hvor konkurrencen i Guatemala er mindre og OL-chancen større, og rejste hjemmefra som 12-årig for at forfølge drømmen.

Søndag morgen står han så med chancen for at sikre sig landets blot anden OL-medalje i historien, hvis han kan slå Viktor Axelsen.

Alternativt får han et ekstra forsøg i bronzekampen mandag, men selvom oddsene vil være imod ham i begge kampe, går han ind til dem med oprejst pande.

- Når du træner med hjertet og træner tålmodigt, kommer alle disse gode ting ind i dit liv. Kan I tro, at jeg er semifinalen nu? Følelsen er helt utrolig.

Semifinalen mellem Viktor Axelsen og Kevin Cordón spilles søndag klokken 6 dansk tid.