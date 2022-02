Kæmper med tårerne: - Fået mange onde beskeder

De danske curling-herrer leverede mildest talt ikke optimalt ved legende i Beijing, hvor det kun blev til en enkel sejr.

De sløje præstationer har også medført et hav af modbydelige beskeder i spillernes indbakker på sociale medier.

- Jeg kæmper lidt med tårerne måske. Det er meget overvældende at være til OL. Jeg havde ikke regnet med, at der ville være så meget fokus. Og så har vi fået mange onde beskeder på internettet, fortæller Mads Nørgaard i et interview til TV 2 Sport.

Curling-landsholdet har haft en turbulent tid under legene, hvor spillet på isen ikke har været godt, og så har landsholdslejren været præget af interne stridigheder mellem træner Kenneth Rifbjerg og spillerne.

Mads Nørgaard beskriver flere af beskederne på sociale medier som direkte personlige angreb, hvor udseendet bliver sat i fokus. Noget, som Nørgaards holdkammerater blev udsat for.

Mads Nørgaard er sammen med resten af curling-holdet blevet udsat for grimme beskeder på nettet. Foto: Eloisa Lopez/Reuters

Det er langt fra første gang, at danske atleter er blevet udsat for grimme beskeder.

Efter det kvindelige ishockey-landshold var vendt hjem fra legene kunne Amanda Refsgaard fortælle, om hvilke grimme beskeder hende og hendes holdkammerater havde modtaget under mesterskaberne.

Her fik de blandt andet at vide, at de var på badeferie og ikke tog det seriøst.

Også de danske håndbold-herrer blev bombarderet med ubehagelige beskeder efter deres nederlag til Frankrig ved EM-slutrunden i januar.

Curling-herrerne spillede deres sidste kamp ved legene natten til torsdag, hvor de løb ind i et nederlag mod USA på 5-7.