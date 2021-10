Kan blive udelukket fra Vinter-OL

Ukraines nationale anti-dopingcenter (NADC) har i årevis advaret landets atleter om, hvornår de ville blive testet for doping.

Det viser en uafhængig undersøgelse fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada), der er offentliggjort tirsdag.

Ifølge undersøgelsen har ukrainske atleter også haft mulighed for at booke tider til dopingtest, der ellers skulle være uanmeldte for at forhindre snyd.

Wadas undersøgelse har fået navnet 'Operation Hercules'. Den blev lanceret i 2019 og har fundet beviser for, at NADC har advaret ukrainske atleter om kommende dopingtest så langt tilbage som 2012.

- Operation Hercules har rejst nogle alvorlige spørgsmålstegn ved troværdigheden af NADC's testmetoder og visse ansattes kompetencer, siger Wadas direktør for dopingefterforskning, Günter Younger, i en udtalelse.

- Ydermere indikerer den lange periode og frækheden af disse metoder, at der er alvorlige organisatoriske udfordringer i NADC.

- Beviserne antyder, at NADC ofte har benyttet sig af disse metoder før vigtige internationale begivenheder. Der har været tidspunkter, hvor hele landshold har været samlet ved NADC for at blive testet.

Ifølge Wada er der også fundet beviser for, at Ukraines nationale anti-dopingcenter i 2021 har indberettet mindst seks dopingprøver forkert.

Således skulle NADC have indberettet prøverne som værende taget uden for konkurrence, selv om de i realiteten var taget under officielle konkurrencer.

På den måde kunne Ukraine leve op til et af kravene for deltagelse ved OL i Tokyo, der lød på, at alle atleter forud for legene skulle aflevere et vist antal dopingprøver taget uden for konkurrence.

Ifølge Wada var alle dopingprøverne negative.

En særlig komité i Wada skal nu kigge på, om Ukraines nationale anti-dopingcenter har forbrudt sig mod Wadas retningslinjer.

Er det tilfældet, så kan Ukraine i værste fald risikere at blive udelukket fra næste års vinter-OL i Beijing.