Kan springe over i vaccinekøen

Mens de danske OL-atleter endnu ikke har nogen garanti for, at de er færdigvaccineret inden legene i Tokyo, så var der onsdag godt nyt for deres kolleger i Spanien.

José Manuel Franco, præsident for sportsudvalget under den spanske regering, garanterer vaccination til atleterne.

- Der er fuldstændig garanti for, at vores sportsudøvere bliver vaccineret korrekt og i tide (inden OL, red.), siger José Manuel Franco ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han fortæller desuden, at vaccinationen af de spanske atleter vil blive udført, således at det ikke forstyrrer landets generelle vaccinationsplan, og at man ser på mulighederne for at gøre det mest fornuftigt.

Eksempelvis overvejer man at tage rundt til de respektive atleters hjem og udføre vaccinationen. På den måde skal man ikke samle atleter og dermed øge smitterisiko i forbindelse med vaccinationen.

OL afholdes fra 23. juli til 8. august i Japan, som i øjeblikket oplever et stigende smittetryk.