Katastrofe: OL's første store skandale

Kun tre af deltagerne fik lov at køre tredje og sidste gennemløb på den alpine OL-bakke

OL i Beijing har fået sin første sportslige skandale.

Det mener man i hvert fald i alpinverdenen.

Her var der natten til lørdag dansk tid træning inden søndagens konkurrence, men det endte i et ren og skær lotteri, hvis man spørger flere af udøverne, skriver norske Eurosport.

Ved den tredje og sidste træning afbrød stærk blæst nemlig løjerne, men problemet er, at tre af de bedste styrtløbere fik lov til at køre bakken, mens resten af løberne blev nægtet at køre ud.

Det var Aleksander Aamodt Kilde fra Norge, Matthias Mayer fra Østrig og italienske Christof Innerhofer, der fik fordelen af et ekstra gennemløb.

Her ses favoritten Aleksander Aamodt Kilde på sin omtalte tredje tur i Beijing. Foto: Frabrice Coffrini/Ritzau Scanpix

Det kan give en voldsomt og konkurrenceforvridende fordel til særligt norske Aleksander Aamodt Kilde, som satte en kanontid på tredje og sidste gennemløb, inden vinden tog fart.

På TV-billederne, der fortsatte med at rulle, da træningen blev afblæst, kunne man se flere af de andre favoritter stå og ryste på hovedet og gestikulere på anden vis, da juryen aflyste resten af træningen.

Man kunne også høre højlydte brokkerier over beslutningen ifølge de norske eksperter.

- Nu har de store nationer Norge, Østrig og Italien fået en løber ud, mens andre store nationer som USA og Schweiz må være rasende. Men alle synes, det er uretfærdigt, siger den norske Discovery-ekspert Tom Stiansen til eurosport.no.

- Der er OL's første store skandale, fortsætter eksperten og tager også ordet katastrofe i sin mund.

Der er spået bedre vejr, når der natten til søndag klokken 04.00 dansk tid køres om OL-medaljer med Aleksander Aamodt Kilde som den store favorit - ekstra træningstur eller ej.