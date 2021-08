Kenya tager guld og sølv i kvindernes maratonløb ved OL

27-årige Peres Jepchirchir er ny olympisk mester på maratondistancen.

Natten til lørdag dansk tid satte hun verdensrekordholderen Brigid Kosgei til vægs og sikrede sig guld i tiden 2 timer, 27 minutter og 20 sekunder.

Kosgei kom i mål 16 sekunder efter vinderen, og 10 sekunder senere tog amerikanske Molly Seidel en overraskende bronzemedalje.

Favoritterne begyndte for alvor deres kamp om medaljerne efter omkring 33 kilometer, hvor den forreste gruppe langsomt blev mindre og mindre, efterhånden som tempoet steg.

Efter 37 kilometer satte Kosgei og Jepchirchir trumf på og stak af sted, og kort efter stod israelske Lonah Chemtai Salpeter helt af, da hun gik kold efter at have taget en stor del af føringsarbejdet i løbet af morgenen.

Det efterlod amerikaneren Molly Seidel alene på tredjepladsen, og hun holdt fint fast i kenyanerne, men hun havde ikke den afgørende speed på de sidste kilometer, hvor Jepchirchir viste sig stærkere end Kosgei.

Løbet var på grund af varmen i Tokyo rykket til Sapporo, der ligger 800 kilometer nord for hovedstaden, og starttidspunktet var desuden rykket til 06.00 lokal tid for at undgå de mest kvælende temperaturer.

Det til trods var løbernes tider påvirket af forholdene, og vindertiden var lidt mere end 13 minutter langsommere end Kosgeis verdensrekord fra 2019.

Herrerne afvikler sit maratonløb ved OL natten til søndag dansk tid, og Danmark har både Abdi Uhlad og Thijs Nijhuis med i feltet.