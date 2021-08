Kenya tager guld og sølv i mændenes 800-meterløb ved OL

Kenyas stolte løbetraditioner fik skrevet endnu et kapitel onsdag eftermiddag dansk tid.

Her blev Emmanuel Korir og Ferguson Rotich henholdsvis nummer et og to i mændenes 800-meterfinale ved OL i Tokyo og føjede dermed to medaljer til den kenyanske samling.

Korir var bedst i tiden 1 minut og 45,06 sekunder, mens landsmanden var en anelse langsommere. Patryk Dobek fra Polen løb sig til bronze.

Korir førte i sidste sving på vej mod guldet, mens Rotich til sidst måtte klemme sig ind mellem to løbere for at ende på podiet.

Vindertiden var ikke i nærheden af verdensrekorden, der tilhører en anden kenyaner, David Rudisha. Den bedste tid nogensinde, 1 minut og 40,91 sekunder, satte han ved OL i 2012.

Kenya har indtil videre skrabet fem medaljer sammen i Tokyo.

Kort forinden triumferede en anden afrikansk nation, da Peruth Chemutai blev den første kvinde fra Uganda, som vandt kvindernes 3000 meter forhindringsløb.

I tiden 9 minutter og 1,45 sekunder slog hun amerikanske Courtney Frerichs, mens Hyvin Kiyeng fra Kenya snuppede bronzen.