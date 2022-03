Kina censurerer fredsbudskab

Kinesiske tv-seere måtte ikke høre præsidenten for Den Paralympiske Komité, Andrew Parsons, der under under åbningsceremonien i Beijing fremkom med et stærkt budskab om fred i verden

Et budskab om fred i denne mørke tid var for meget for det kinesiske tv-publikum.

Det syntes i hvert fald det kinesiske statsmedie CCTV.

Tv-stationen valgte nemlig at undlade at oversætte cirka et minut af De Paralympiske Leges åbningstale, da budskabet drejede sig om netop det.

Det var præsidenten for Den Paralympiske Komité, Andrew Parsons, der holdt talen. Efter at have hilst på de kinesiske værter og præsident Xi Jinping rettede han indledningsvis opmærksomheden mod den russiske invasion i Ukraine.

- I aften vil jeg - jeg bliver nødt til - at begynde med en fredsbesked.

- Som leder i en organisation med inklusion som et kerneelement, hvor diversitet bliver fejret, og forskelligheder omfavnet, er jeg forfærdet over, hvad der sker i Verden lige nu.

- Det 21. århundrede er en tid for dialog og diplomati - ikke krig og had, begyndte brasilianeren.

Men så langt fulgte kineserne ikke med. CCTV afbrød ganske vist ikke transmissionen, men den kinesiske tolkning stoppede med en besked om, at der var problemer med mikrofonen.

Imens talte Parsons om den FN-resolution, der pålægger fred og våbenhvile under OL og PL, og at man kommer længst med sammenhold. Og så pludselig begyndte tolken at genoptage oversættelsen - men der var Parsons også kommet forbi passagerne med krigen i Ukraine. Du kan i øvrigt læse hele talen her.

Det er dog ikke det eneste, kineserne går glip af. Således vil der slet ikke blive vist Premier League-kampe i weekenden, efter at flere klubber og ligaen har planlagt aktioner til fordel for Ukraine.

Det erfarer BBC, der skriver, at rettighedshaverne, iQiyi Sports, ikke vil vise kampagnen 'Football stands together', der bliver præsenteret på bannere med de ukrainske farver.

Ikke just god reklame for Rusland, der har tætte bånd til Kina - og altså ikke noget den kinesiske befolkning skal se.