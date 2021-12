Kina raser mod USA: Kommer til at betale

Det kommer til at have konsekvenser, at USA har valgt at gennemføre en diplomatisk boykot af vinter-OL i Beijing i februar.

Sådan lyder det tirsdag i hård kritik fra det kinesiske udenrigsministerium.

Udmeldingen kommer, efter at USA har meddelt, at man ikke vil sende officielle, politiske repræsentanter til vinter-OL i den kinesiske hovedstad.

- Amerikanernes forsøg på at blande sig i vinter-OL i Beijing på baggrund af ideologiske fordomme, der er baseret på løgne og rygter, kommer kun til at udstille deres skumle hensigter, lyder det fra udenrigsministeriet.

- USA skal stoppe med at gøre sport politisk og stoppe sine ord og handlinger, der blander sig i og underminerer vinter-OL i Beijing.

Kina truer samtidig med et resolut modtræk og siger, at 'USA kommer til at betale en pris for sine fejltagelser'. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA's boykot er kun på diplomatisk plan. Atleter vil stadig deltage.

Det Hvide Hus meddelte planerne om en boykot mandag.

- Præsident Bidens administration vil ikke sende nogen diplomatisk eller officiel repræsentation til vinter-OL i Beijing i 2022 på grund af det igangværende folkedrab og de forbrydelser mod menneskeheden, der foregår i Xinjiang, samt andre krænkelser af menneskerettighederne, lød det mandag fra talskvinde for Det Hvide Hus Jen Psaki.

Xinjiang er den provins i Kina, hvor befolkningsgruppen uighurerne bor.

Uighurerne, der hovedsageligt er sunnimuslimer, er af Kina blevet beskyldt for at stå bag en terrorkampagne. Kina beskyldes for at stå bag massefængslinger, masseovervågning og undertrykkelse af gruppen.

USA er hidtil det eneste land, der har varslet en diplomatisk boykot af vinter-OL. Storbritannien siger tirsdag, at man 'vil overveje det, når tiden er inde'.

I Danmark støtter Venstre og Dansk Folkeparti en boykot, men regeringen har ikke svaret endnu, hvor den står i sagen.

Det er svært at vide, hvordan Kina vil reagere over for Danmark, men man bør gennemføre en boykot, mener DF.

- Kineserne bliver fornærmede over alt, så det kan man aldrig nogensinde være sikre på. Jeg synes, at det er på tide, at der bliver sagt fra i forhold til det kommunistiske Kina, siger udenrigsordfører Søren Espersen (DF).

Vinter-OL i Beijing finder sted fra 4. til 20. februar.