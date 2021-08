Kinas løgn: Snyder med guldmedaljer

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

USA vandt medaljetabellen ved sommerens OL efter på sidstedagen at være gået forbi Kina via guld i kvindernes volleyball og basket .

Men det er ikke den virkelighed, man har fortalt i Kina efter OL.

Don Weinland, der dækker Kina for The Economist, viser, hvordan man på den statslige tv-kanal CCTV præsenterer en medaljetabel, hvor USA har fået fjernet en guldmedalje og to sølvmedaljer, mens Kina har fået fire guldmedaljer, fem sølvmedaljer og ni bronzemedaljer ekstra.

OFFICIEL MEDALJESTILLING OL 2021

39-41-33 - USA - 113

38-32-18 - Kina - 88

27-14-17 - Japan - 58

Kina vandt både guld og sølv på 10 meter-vippen. Foto: MARKO DJURICA/Ritzau Scanpix





I kvindernes 50kg-brydning måtte kinesiske Sun Yenan nøjes med sølv. Foto: Leah Millis/Ritzau Scanpix

Ifølge Daily Mail skyldes kinesernes optælling, at de tæller medaljer fra Hongkong og Taiwan med i deres egen samling, og de to stater, som IOC anerkender som officielle, har da også sikret henholdsvis tre guld, seks sølv og ni bronzemedaljer, hvilket næsten passer med afvigelsen.

Hvorfor kineseren har en anden optælling af USA's medaljer melder historien ikke noget om.

Kina vandt medaljetabellen for første gang i 2008, hvor OL blev afviklet på hjemmebane i Beijing, mens USA i Tokyo vandt for 18. gang, hvis man kigger på de officielle tal.