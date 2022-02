Kinesere aflyser dansk kamp

Tre danske ishockeyspillere er blevet testet positive for coronavirus ved OL i Beijing, og det får nu konsekvenser for herrelandsholdets forberedelser til premieren mod Tjekkiet 9. februar.

På grund af de positive test i den danske lejr har det kinesiske landshold aflyst at møde op til en planlagt uformel træningskamp torsdag.

Det skriver TV 2 Sport, som har talt med landsholdets general manager, Kim Pedersen.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi mister en vigtig del af vores forberedelse. Vi tager en god træning i stedet og fokuserer på de ting, vi selv kan kontrollere.

- Det bliver vist en gennemgående ting herude, siger Kim Pedersen til TV 2 Sport.

Torsdagens test mod Kina skulle ikke være som en klassisk ishockeykamp med tre perioder. Der var i stedet tale om to perioder af 20 minutters varighed i en fælles træningssession for de to landshold.

En ny test mod Letland er planlagt til 7. februar.

De tre danskere, der har afleveret positive coronatest, er Matthias Asperup, Nick Olesen og Morten Madsen.

De to førstnævnte var de første, der måtte en tur på isolationshotel, og siden fulgte Morten Madsen også med.

Danmarks Idrætsforbund føler sig dog overbevist om, at det er et spørgsmål om dage, før de tre spillere kan træde ud af isolationen og ind i OL-boblen.