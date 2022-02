Kinesisk skifænomen snupper ny guldmedalje ved vinter-OL

Kinas 18-årige skiløber Eileen Gu er ny olympisk mester i freestyledisciplinen halfpipe.

I kvindernes finale fredag var Gu i fuld kontrol fra start til slut, da hun sikrede sig sin anden guldmedalje ved vinter-OL i Beijing.

Sølvet blev vundet af Canadas Cassie Sharpe, mens Rachael Karker, der også er fra Canada, vandt bronze.

Eileen Gu, der som ung repræsenterede USA, men skiftede til Kina i 2019, satte standarden fra start, da hun fik 93,25 point fra dommerne for sit første gennemløb.

I andet gennemløb skruede teenageren så yderligere op for blusset, da hun scorede 95,25 point.

Det kunne ingen af hendes rivaler matche, og derfor kunne Gu allerede fejre guldet, inden hun tog hul på sit tredje og sidste gennemløb.

Sølvvinderen Cassie Sharpe fik 90,75 point for sit bedste gennemløb i tredje runde, mens Rachael Karker leverede sin højeste score i første gennemløb med 87,75 point.

I halfpipe på ski skal alle atleterne fuldføre tre gennemløb. Det bedste af disse bliver brugt til at finde vinderen.

Allerede inden konkurrencen på Genting Snow Park i Zhangjiakou var hjemmepublikummet i gang med at synge Eileen Gus navn.

Skiløberen har udviklet sig til lidt af et fænomen i Kina, og det var tydeligt at se i finalen, hvor store mængder tilskuere og atleter fra den kinesiske delegation var mødt op for at heppe på Gu.

Eileen Gu har ved vinter-OL også vundet guld i disciplinen big air og sølv i slopestyle.