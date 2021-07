Knusende overlegen Viktor stormer i kvartfinalen

Der er store forventninger om dansk OL-succes i badminton, og foreløbig har hverken Viktor Axelsen eller Anders Antonsen givet anledning til at tvivle på, at de kan hente en medalje i Tokyo.

Begge spillede sig torsdag videre til kvartfinalerne i herresingle med stensikre sejre.

Viktor Axelsen var på den sværeste opgave, men spillede sig roligt og afklaret uden om alle forhindringer mod verdensranglistens nummer ti, Wang Tzu-wei fra Taiwan,

21-16, 21-14 vandt den 27-årige fynbo over en ellers ikke ufarlig modstander og er nu blandt de otte sidste tilbageværende i en singlerække, hvor flere prominente navne allerede er blevet strittet ud.

Den danske medaljekandidat viste sig både velforberedt og veloplagt og vandt kampens første fire dueller.

Wang Tzu-wei havde rigeligt at gøre med at følge med i tempoet, og Axelsen opbyggede et betragteligt forspring, inden taiwaneren fik fyldt nogle point på kontoen.

Axelsen slog til på sin første sætbold, selv om han undervejs var en tur i gulvet for at samle et taiwansk smash op.

Kampbilledet var stort set det samme i andet sæt. Axelsen havde initiativet og føringen hele vejen igennem og fik jagtet taiwaneren rundt i alle hjørner af banen.

Wang Tzu-wei virkede nærmest opgivende over for Axelsens hårde og næsten lodrette smash.

Det var sådan et, der skaffede danskeren matchbold ved 20-14. Og Axelsen afgjorde ottendedelsfinalen i første forsøg.

I den efterfølgende kamp stod Anders Antonsen over for en på papiret overkommelig udfordring i skikkelse af briten Toby Penty, som rangerer som nummer 56 i verden.

Den tredjeseedede dansker udspillede i første sæt sin overmatchede modstander og vandt 21-10.

At tempoet dalede en smule i andet sæt, betød at briten kom bedre med. Men Antonsen strammede grebet ved 13-13 og vandt andet sæt 21-15.

Hvem de to danskere møder i kvartfinalerne, afgøres senere torsdag.