Knust landstræner: - Jeg er godt nok i tvivl

Det var ikke kun rytterne, der var knuste efter nederlaget i OL-finalen i 4.000 meter holdforfølgelse onsdag.

Landstræner Casper Jørgensen kæmpede allerede med følelserne, da han efter medaljeceremonien forklarede, hvorfor det ikke blev til guld. Og da spørgsmålet til hans egen fremtid blev bragt op, kunne han ikke længere holde tårerne tilbage.

- En uge før OL var jeg ikke i tvivl. Men nu er jeg godt nok lidt i tvivl. For man ofrer rigtig meget, ikke? Men jeg kan jo godt lide det, nåede Casper Jørgensen at få sagt bag mundbindet, inden han med et unødvendigt 'undskyld' trak sig tilbage og overlod scenen til de fire ryttere.

Casper Jørgensen har stået i spidsen for banelandsholdet siden 2012 og blev af Team Danmark kåret til årets træner i 2019, hvor han slog blandt andre håndboldlandstræner Nikolaj Jacobsen.

Casper Jørgensen havde svært ved at skjule sin skuffelse over OL-sølvet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han sagde det ikke helt direkte, men det var tydeligt, at Casper Jørgensen, der selv var med til at vinde OL-sølv i Beijing i 2008, følte, at danskerne havde misset en unik chance for den store triumf.

- Det er helt utroligt skuffende. Det er det, at det ikke slutter lykkeligt. Det er godt nok tungt,

- Men det er lidt det, der rammer en: At det her var vores vindue. Fordi vi bare har nogle ryttere, som er virkelig, virkelig stærke, og som har ofret virkelig meget. Det er også det, der gør ondt.

- Vi er et lille land, der ikke har så mange ressourcer som de store. Det havde bare været så fedt at tage det guld. Det er fandeme hårdt, lød det fra Casper Jørgensen.

Rytterne var også knust. Her trøstes Frederik Rodenberg af elitechef Morten Bennekou. Foto: Tariq Mikkel Khan

Overvejer Paris

Ligesom rytterne skal han nu i tænkeboks og fundere over, om motivationen rækker til tre år mere. I 2024 venter OL i Paris, men der er ingen garanti for, at det bliver med samme danske kvartet i holdløbet.

- Det skal vi snakke om efter det her stævne. Der er ingen beslutninger, der er taget. Jeg føler mig stadig ung, lød det fra Lasse Norman Hansen med henvisning til sine 29 år.

- Men resten af os er stadig unge, og jeg tror på, der er mange år i det her projekt, sagde Lasse Norman Hansen, der lørdag får en ny chance ved OL i sit parløb med Michael Mørkøv.