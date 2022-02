Knust skøjteløber: - Giver ikke meget mening nu

Det var skreget op som Danmark største - og måske eneste - medaljechance ved vinter-OL.

Derfor er speedskaterne Viktor Hald Thorup og Stefan Due Schmidt da også i kulkælderen efter det, der må betegnes som en dansk fiasko i massestart.

Ingen af de to danske håb kom videre fra semifinalen. Og efter fire års arbejde, hvor de har ofret alt på skøjteløb, er skuffelsen svær at sluge.

- Jeg er bare knust. Det føles som om, at det ikke giver så meget mening lige nu, alt det jeg har lagt i det, siger Stefan Due Schmidt og kigger tomt frem for sig med røde øjne.

Det er ikke bare indsatsen siden seneste OL i 2018, han i skuffelsens stund må tage op til revision.

Det er hele karrieren, siden han for et årti siden besluttede at skifte rulleskøjterne ud med de lange klinger.

- Du kan sige de sidste fire år, men du kan også sige de sidste ti år med elitesport og hårde prioriteringer. Ikke at være hjemme, ikke se familie og kæreste.

- Man står bare i et moment lige nu, som alt var bygget op til. Og når man ved, at niveauet er til meget mere, og det går galt, så føles det jo ikke fair. Men sådan er elitesport, siger Stefan Due Schmidt.

Endnu større forventninger var der til Viktor Hald Thorup, der havde udråbt sig selv som medaljekandidat, men mistede sin OL-chance i et nytteløst udbrud i semifinalen.

- Lige nu hader jeg skøjteløb. Men jeg har tabt og vundet før. Jeg ved, at når jeg får det på afstand, har dette været en af de fedeste måneder i mit liv.

- Det her kommer ikke til at ændre på, hvor forbandet glad jeg har været for at stå på skøjter, siger Viktor Hald Thorup.

Du kan se highlights fra hans løb herunder:

