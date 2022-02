Kølig curlingskipper står for presset i OL-gyser

Curling handler om præcision og mental styrke, og den danske skipper Madeleine Dupont viste, at begge dele er i orden, da hun sikrede Danmark en 7-6-sejr over Kina i kvindernes første kamp ved OL.

I niende ende havde Dupont misset noget, der kunne ligne en matchbold, da Danmark førte 6-4. Hun skulle 'bare' lave et præcist indlæg, som hun havde gjort så mange gange tidligere i kampen.

Men den erfarne skipper kiksede. Og i stedet for dansk 7-4-føring stod det pludselig 6-6 på tavlen inden den afgørende ende.

- Det er det, der er så sindssygt ved denne sport. Hvis jeg bare havde sat den i niende ende, så ville vi få et point, men i stedet fik de to.

- Det drejer sig om sådan et stykke, siger hun og holder tommel- og pegefingeren et par centimeter fra hinanden.

Sammen med My Larsen, Mathilde Halse og Denise Dupont havde hun ellers haft kontrol over kampen til og med ottende ende. Danskerne spillede sikkert og satte de vigtige sten, når det gjaldt.

Da holdet vandt syvende ende 3-0 og skabte en 6-3-føring, så det godt ud.

Det var også efter bogen, at danskerne tabte ottende ende med 0-1, fordi det gav holdet fordel af at spille sidste sten i niende ende med mulighed for at øge føringen.

Men her var det altså, at det – måske for første gang i kampen – gik galt for Madeleine Dupont. Og på den måde blev kampen pludselig til en sand formiddagsgyser i Beijing.

- Det kan være svært at glemme, at man lige har kikset. Man føler, at man ødelægger det hele for sine holdkammerater. Sådan tænker de jo ikke, men det var den følelse, jeg havde, fortæller Madeleine Dupont.

I tiende ende fortsatte de pludselige problemer for danskerne. Tilskuerne livede også op og begyndte at applaudere hver kinesisk aktion med klapsalver.

Til sidst var det igen op til Madeleine Dupont. Den 34-årige skipper var tvunget til at lægge stenen helt ned i centrum af huset.

Ikke nødvendigvis en vanskelig øvelse på en almindelig træningsaften. Men når man er til OL, og kampen står på vippen, er presset selvsagt et helt andet.

- Vi joker med, at hvis vi bare spillede kamp til træning, ville det være meget anderledes. Der er vi jo supergode.

- Herude er der meget, der spiller ind. Vi har brugt hele ugen på at sige til hinanden: 'Det her er bare en lørdag formiddag i Hvidovre', siger Madeleine Dupont.

Måske var det den mentalitet, der hjalp hende, da hun havde afgørelsen i sine hænder.

I hvert fald sad stenen perfekt. Og i sit tredje vinter-OL lykkedes det hende omsider at vinde åbningskampen.

- Det er rart at bevise, at vi har en plads her. At vi hører til i dette selskab, siger Dupont.

Allerede torsdag eftermiddag dansk tid skal de danske kvinder på isen igen. Her møder de USA, der indledte med en klar sejr over det russiske hold, der stiller op under neutralt flag.