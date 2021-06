Kongeligt OL-chok: - Overraskende beslutning

Det er et overraskende, men fornuftigt valg, at kronprins Frederik forlader IOC, mener Jens Sejer Andersen, der er international chef for organisationen Play The Game

Siden 2009 har kronprins Frederik været medlem af Den Olympiske Komité (IOC), men til juli er det slut.

Tirsdag oplyser det danske kongehus, at kronprinsen har besluttet at stoppe sit virke i organisationen.

Det valg kommer bag på Jens Sejer Andersen, der er international chef for organisationen Play The Game.

- Jeg synes, det er en overraskende beslutning. Men det er fint, at han trækker sig. Måske ønsker han at gøre plads til en anden dansker.

- Danmark er dog ikke garanteret plads i IOC, fordi man som IOC-medlem ikke repræsenterer et land. Man repræsenterer derimod IOC i det land, man kommer fra, siger Sejer Andersen til Ekstra Bladet.

Han har i mange år problematiseret det faktum, at kronprins Frederik som medlem ikke har haft mulighed for at være tovholder i forbindelse med de politiske beslutningsprocesser.

Kronprins Frederik hylder den danske damedouble Camilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen under OL i Rio 2016. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Af samme grund har Sejr Andersen altid ment, at kronprinsen i stedet for at være IOC-medlem burde have været olympisk ambassadør for Danmark.

- På trods af kronprins Frederiks dybfølte engagement i sport, har hans medlemskab i IOC været problematisk, fordi sport og politik er tæt vævet sammen i toppen af den olympiske pyramide, påpeger Sejer Andersen.

Han roser dog i samme ombæring det snart forhenværende IOC-medlem.

- Jeg synes, kronprins Frederik skal have kredit for at udvise et større engagement i atleternes ve og vel end gennemsnittet af hans IOC-kolleger. I den forstand har hans medlemskab været en større gevinst for IOC, end det har været for Danmark, lyder vurderingen.

Det store spørgsmål er selvfølgelig, om kronprinsens olympiske exit kommer til at betyde noget i dansk perspektiv. Men her mener chefen for Play The Game ikke, at det vil få de store konsekvenser.

- Der bliver måske mindre kongelig stråleglans over nogle arrangementer, men jeg tror da, at kronprins Frederik vil fortsætte sit engagement i sport på andre måder, og jeg tror, at han vil være fremragende til den del, fortæller Sejer Andersen.