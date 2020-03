Koster Japan 40 milliarder kroner

OVERBLIK: Hvad indebærer en OL-udskydelse?

OL i Tokyo er udskudt til 2021 på grund af udbruddet af coronavirus.

Med sådan en beslutning medfølger en lang række udfordringer.

Her kan du blive klogere på, hvad en OL-udskydelse indebærer.

* Turneringskalender:

At flytte OL ind i en i forvejen tætpakket sportskalender i 2021 giver udfordringer for både atleter, arrangører og medier.

Det Internationale Atletikforbund, World Athletics, har gjort det lidt lettere ved at melde ud, at man er klar til at flytte VM, der er sat til at blive afholdt i august 2021 i USA, til fordel for OL. Forbundet har kontaktet de amerikanske arrangører med henblik på dette.

Japan står i forvejen til at være vært for VM i svømning fra 16. juli til 1. august næste år. Det er uvist, hvad OL-udskydelsen får af konsekvenser for afholdelsen af dette.

Den Internationale Svømmeunion (Fina) har meldt ud, at man sammen med arrangørerne vil kigge på, hvor fleksible VM-datoer er i forhold til en eventuel flytning.

Samtidig er fodbold-EM blevet flyttet til næste sommer på grund af coronavirus.

* Stadioner, haller og diverse OL-anlæg:

OL-konkurrencerne i Japan stod til at blive afholdt 43 forskellige steder. Nogle anlæg er bygget til midlertidigt brug, nogle er opført til også at blive brugt efter OL, og andre er blevet renoveret til lejligheden.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) har tidligere fremhævet netop dette emne som en udfordring i forhold til en udskydelse. Der er risiko for, at nogle af konkurrencestederne ikke er tilgængelige i fremtiden.

Det nybyggede olympiske stadion skulle efter OL bruges til kultur- og sportsarrangementer. Nu skal eventuelle arrangementer udskydes eller aflyses.

Samtidig har OL-arrangørerne lagt beslag på konferencecenteret Tokyo Big Sight, der skulle huset de mange medier, der dækker OL. Det er som regel booket mange måneder i forvejen, og det kan vise sig svært at finde plads i 2021.

* OL-byen:

21 lejlighedstårne på mellem 14 og 18 etager opføres til at huse alle OL-deltagerne under legene. Planen var efterfølgende at renovere dem og lave dem til luksuslejligheder, der enten bliver solgt eller lejet ud.

Det er allerede sket for flere lejligheder, men nu må køberne/lejerne altså vente i uvished på, hvordan de kan flytte ind i deres nye hjem.

* Hoteller:

Et hav af hotelværelser har været booket til OL i mange måneder. Mange har betalt store summer i depositum, som de kan ende med at miste, ud over at der skal bookes værelser igen på de nye datoer, når de meldes ud.

Kilde: AFP