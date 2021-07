Kraftig vind blæste knuste dameroere ud af OL

På papiret lignede det en superduo med to tidligere OL-medaljevindere. Men på vandet fik Lærke Berg Rasmussen og Fie Udby Erichsen aldrig samarbejdet til at fungere ved OL i Tokyo.

Duoen takkede af med en sidsteplads i semifinalen på et forblæst rostadion i den japanske hovedstad.

Og netop den kraftige vind er en stor del af forklaringen på skuffelsen, mener de to roere.

- Det var en forfærdelig dag på kontoret. Alt gik galt nærmest fra start. Vi er vanvittigt skuffede og frustrerede over, at OL skal afvikles under sådanne forhold.

- De udskød i forgårs og i går på grund af dårligt vejr. Og da var vejret meget bedre, end det er i dag (onsdag), siger Fie Udby Erichsen.

Det kom til at koste dyrt, at de to roere først ret sent blev sat sammen i båden. Dermed nåede de ikke at indarbejde det kendskab til hinanden, der kunne have båret dem igennem de vanskelige forhold.

- Vi kunne ikke få ro til at ro, som vi gerne vil. Vi fik ikke en glæde og en følelse af, at 'det her, det går fandeme godt'.

- Så snart den følelse kom, fik vi bare en lussing af vinden, så båden stod stille, og vi skulle starte forfra. I sådan en medvind, så er løbet kørt, siger Fie Udby Erichsen.

Hendes makker peger på, at det ikke er alle både, der havde de samme problemer med blæsten i Tokyo.

- De andre kan jo godt ro i det. Det er udendørssport, og sådan er det. Det kan vi bare ikke finde ud af lige nu. Vi er ikke konsistente nok endnu, siger Lærke Berg Rasmussen.

Hvorvidt 36-årige Fie Udby Erichsen og den syv år yngre Lærke Berg Rasmussen fortsætter samarbejdet i de kommende år, er ikke afklaret.

Heller ikke, om karrieren overhovedet går videre. I første omgang handler det om at bearbejde skuffelsen over et OL, der slet ikke gik, som de havde håbet og regnet med.

- Vi har ikke vist, hvad vi kan. Det er det, der er mest hjerteskærende. Vi har en uforløst viden om, at vi kan ro stærkt, siger Fie Udby Erichsen.