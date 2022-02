Krigs-budskab stjal billedet

Ved langt størstedelen af konkurrencerne ved årets vinter-OL er opmærksomheden gået til personen med en guldmedalje hængende om halsen.

Ved fredagens finale i mændenes skeleton, hvor atleten har hovedet placeret forrest i kælken, var der også andet end det sportslige, der fik opmærksomhed.

Ukrainske Vladyslav Heraskevych fremviste før sin tredje omgang et papir med teksten 'ingen krig i Ukraine' med det ukrainske flag som baggrund.

- Som alle normale mennesker ønsker jeg ingen krig. Jeg vil have fred i mit land, siger Vladyslav Heraskevych ifølge det norske nyhedsbureau NTB og fortsætter:

- Hjemme i Ukraine er folk meget nervøse. Der er mange nyheder om soldater og våben, der er placeret omkring vores land. Det er ikke okay i det 21. århundrede. Derfor vil jeg vise, hvad jeg mener.

Ytringen kommer i forbindelse med den anspændte konflikt, der i øjeblikket finder sted i Ukraine med Rusland i øst og Nato i vest.

Den 23-årige ukrainer risikerer nu at blive straffet for sin ytring, da regel 50 i det olympiske charter forbyder politiske protester og budskaber under legene.

Heraskevych håber dog, at han slipper for sanktioner.

- OL bør også være for fred og mod krig. Jeg håber, de støtter mig i dette, siger han.

I selve skeletonfinalen sikrede tyske Christopher Grotheer sig guld med en tid på 4 minutter og 1,01 sekunder, hvilket var 0,66 sekunder hurtigere end landsmanden Axel Jungk, der måtte nøjes med sølv.

Bronzemedaljen blev vundet af kinesiske Wengang Yan, hvilket er Kinas første olympiske medalje i skeleton-disciplinen nogensinde.

