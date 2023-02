Kritiserer Ukraine: Drop trusler om boykot

Mens krigen i Ukraine raser, undersøger IOC, om russere og belarusere kan deltage i OL under neutralt flag.

Det har fået Ukraines sportsminister til at true med boykot af legene, hvilket nu har fået IOC's præsident, Thomas Bach, op ad stolen.

Ifølge ham er Ukraines boykot-trussel 'ekstremt beklagelig' og 'forhastet'.

Det skriver BBC, som har set et brev, Bach har sendt til den ukrainske sportsminister, Vadym Guttsait.

I sit brev lægger Bach angiveligt vægt på, at 'alle former for diskrimination er uforenelige med den olympiske bevægelse'.

Thomas Bach anklager blandt andet Ukraine for at 'presse' fremtidige OL-værtslande. Foto: Denis Balibouse/Keystone via AP, Pool/Ritzau Scanpix.

Bach anklager samtidigt Ukraine for at 'presse' de internationale sportsforbund, IOC-medlemmer og fremtidige OL-værter.

'At true med en boykot af OL, som jeg kan forstå, at Ukraine i øjeblikket overvejer, strider imod de grundlæggende principper i den olympiske bevægelse og de principper, vi står for', skriver Thomas Bach.

Sidste år udelukkede IOC russiske og belarusiske atleter fra godt og vel alle olympiske sportsgrene.

Derfor vækkede det opsigt, da komitéen i januar meldte ud, at de ville undersøge muligheden for, at russiske og belarusiske atleter alligevel kan deltage i OL næste år.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelensky, har i den forbindelse udtalt, at deltagelse af russere og hviderussere ville være med til at vise, at 'terror er acceptabelt'.

Danmark har meldt sig ind i koret af lande, som ikke bakker op om IOC's planer.

De Olympiske Lege i Paris løber af stablen i juli og august 2024.