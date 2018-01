Kunne være far til konkurrenterne: Men legende vil til OL som 53-årig

Japanske Noriaki Kasai har store planer om at hoppe til OL i 2026. Til den tid vil legenden være 53 år

Alder er åbenbart ingen hindring i skihop.

I hvert fald ikke hvis man spørger 45-årige Noriaki Kasai, der snildt kunne være far til flere af sine nuværende konkurrenter.

Men det stopper ikke, når den levende, japanske legende hopper ved det kommende OL i sydkoreanske Pyeongchang næste måned. Nej, Kasai har blikket stift rettet mod sit helt store mål, der ligger otte(!) år frem i tiden.

- Ja, jeg skal hoppe til OL om otte år. Jeg ser på det som en stor ære, siger han til norske VG.

Noriaki Kasai satser nemlig på, at OL i 2026 kommer til at foregå på hjemmebanen i Sapporo, da OL-byen fra 1972 forbereder sig til et nyt bud på legene.

Hvis Noriakis stålsatte plan går i opfyldelse, vil Noriaki være 53 år og hoppe ved sit tiende OL i Sapporo.

Og det er ikke kun den aldrende japaner selv, der tror på, det er muligt.

- Noriaki er ekstremt optaget af helse. Han har aldrig røget, han rører aldrig alkohol, og han er meget optaget af sit kostindtag. Skader er et fremmedord for Noriaki. I modsætning til utrolig mange andre hoppere så har han aldrig været plaget af skader i knæ eller ryg, siger slovenske Vasja Bajc, der trænede det succesrige japanske landshold fra 1994-2002.

Noriaki Kasai er stadig flyvende, og det vil han være minimum otte år endnu. Foto: AP Photo/Matthias Schrader

Også norske Espen Bredesen, der er forhenværende skihopper, mener, Kasai kan fortsætte langt ud i fremtiden, fordi motivationen stadig er der.

- Fysisk er skihop ikke så belastende som mange andre sportsgrene. Men at Kasai fortsat synes, det er sjovt, når han har oplevet så meget, er vel det, der forundrer mig mest. Det er trods alt en sportsgren, hvor konkurrenterne bliver yngre og yngre, siger Espen Bredesen til VG.

Noriaki Kasais resultater giver da også et begrundet håb om en otteårig karriereplan.

Ved OL i Sochi i 2014 vandt han en sølvmedalje på den store bakke, ligesom han vandt bronze i holdkonkurrencen med Japan.

Kasai blev verdensmester tilbage i 1992 i Harrachov.

OL i Pyeongchang begynder 9. februar.

