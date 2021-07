Landstræner afviser Vingegaard-spekulation

Det var aldrig et tema at bytte Jakob Fuglsang ud med Jonas Vingegaard trods Fuglsangs problemer i Tour de France, fortæller den danske landstræner

For en uge siden fortalte Jakob Fuglsang, at han har overvejet at melde afbud til OL på grund af sine store udfordringer under Tour de France.

Efterfølgende udgik han forud for sidste etape i verdens største cykelløb med et maveonde.

Alligevel har det aldrig været på tale at bytte Fuglsang ud med kometen Jonas Vingegaard, som ellers sandsynligvis også ville være blandt blandt bejlerne til medalje på den benhårde rute på 234 kilometer og knap 5000 højdemeter.

Det fortæller landstræner Anders Lund.

- Først og fremmest fordi Jonas ikke er på kortet. Han har ikke meldt sig klar til OL, så det har aldrig været en mulighed. Jeg har ikke ligget og fantaseret om den mulighed, fordi den ikke har været der, siger han og uddyber, hvorfor Jakob Fuglsang trods svigtende form er Danmarks bedste bud på medalje ved linjeløbet.

Jakob Fuglsang vandt sølv i Rio for fem år siden og har længe haft OL i Tokyo som et stort mål. Foto: Tariq Mikkel Khan

Jakob Fuglsang udtrykte for en uge siden ærgrelse over, at Jonas Vingegaard ikke skal køre OL, men landstræneren har ikke skænket det en tanke. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Det har været et kæmpe mål for Jakob, og jeg tror, det er vigtigt, at hvis man kommer fra Touren, så skal man have haft OL som et stort mål - og ikke noget man opfinder midt i det hele.

Jakob Fuglsang fortalte under Tour de France, at han ærgrede sig over, at Jonas Vingegaard ikke skulle køre OL.

- Vi havde haft et rigtig godt kort, vi kunne spille, og så kunne vi have kørt for ham i stedet for. Jeg snakkede også med ham den anden dag og sagde, han skulle have været med til OL, sagde Fuglsang ved den lejlighed til TV 2 Sport.

Anders Lund tror fortsat på Jakob Fuglsang ved lørdagens linjeløb. Foto: Tariq Mikkel Khan

Har ikke skræmt hjælperne

Christopher Juul-Jensen, Kasper Asgreen og Michael Valgren skal forsøge at køre Jakob Fuglsang til et stort resultat lørdag eftermiddag, og sidstnævnte afviser prompte, at kaptajnens overvejelser om et afbud har gjort noget ved motivationen hos hjælperne.

- Nej, overhovedet ikke. Jeg går ind til det her med fuld support til Jakob. Han har min fulde support hele vejen, lød det kort fra Michael Valgren, der lod sig supplere af landstræneren.

- Det her hold er udtaget for at hjælpe Jakob. Det er en rute for specialister. Det er Jakob, der kan lave det resultat på sin bedste dag.

- Kommer den dag ikke, så står vi jo ikke af cyklerne. Der ligger en plan b i skuffen, men det er klart, at vi drømmer om at gå helt til tops, og det er Jakob, der kan lave dét resultat. Derfor undersøger vi den mulighed, så lang tid det giver mening. Det er udgangspunktet, siger Anders Lund.

Herrernes linjeløb starter klokken 04.00 natten til lørdag dansk tid og ventes afsluttet omkring 10.30.

Kasper Asgreen kører desuden enkeltstart onsdag morgen.

