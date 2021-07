Landstræner roser dansk herredouble efter vigtig OL-sejr

Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen sikrede lørdag Danmarks første sejr i badminton ved OL i Tokyo.

Herredoublen slog forholdsvist sikkert et russisk par i to sæt, og det var yderst vigtigt i forhold til parrets chancer for avancement videre fra det indledende gruppespil.

To ud af fire par går videre fra de indledende grupper, og forude venter opgør mod et nigeriansk og et stærkt japansk par.

- De fik sat sig på russerne, og spillet blev på deres præmisser. Det var dejligt at se. I andet sæt er jeg lige så glad for at se, hvordan drengene håndterede modgangen, som russerne gav dem.

- Selv da de kom lidt bagud, fandt de tilbage i den sidste tredjedel af andet sæt, så det var en rigtig god præstation og flot første kamp af Kim og Anders, siger den tilfredse landstræner, Kenneth Jonassen.

Astrup og Rasmussen tog især første sæt i overbevisende stil.

- Jeg synes dæleme, at vi var klar fra start. Vi skulle ikke bruge mange bolde til at finde gameplanen. Det var lige, som det skulle være.

- De skulle spille ekstraordinært godt for at få flere point i streg, og når modstanderne skal det, så er vi ekstremt svære at slå, siger Anders Skaarup Rasmussen efter OL-debuten.

Næste opgør er mod det nigerianske par Godwin Olofua/Juwon Opeyori mandag formiddag.

- Det bliver en meget, meget anderledes kamp, men vi skal tage alle opgaver seriøst, for alle point og sæt tæller i gruppespillet, så det vil være dumt af os at sove i timen mod Nigeria, siger Kim Astrup.

Danmarks dame- og mixeddouble tabte begge deres første kampe ved OL lørdag.

Især mixeddoublen med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje får dog ros efter et nederlag til et meget stærkt japansk par.

- Jeg er fuld af begejstring over det niveau, Mathias og Alexandra spillede på over hele kampen. De fik presset japanerne til at finde deres ypperste spil frem, siger Kenneth Jonassen.

Damedoublen med Sara Thygesen og Maiken Fruergaard lavede for mange fejl i nederlaget til et kinesisk par, fastslår Jonassen.

- Men jeg hæftede mig ved, at de var konkurrencedygtige, når de ramte topniveauet, hvilket de gjorde flere gange i løbet af kampen, siger Jonassen.