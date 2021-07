Lasse er Danmarks uheldigste OL-deltager

Lasse Andersson blev skadet mod Bahrain, og for fem år siden blev han hentet til Rio – og sendt hjem uden at blive brugt

Lasse Andersson blev fragtet ud af hallen i en kørestol med Henrik Kronborg som chauffør og målmandscoachen Michael Bruun som guide. Den skadede Berlin-flækker mente ellers ikke, det var nødvendigt.

- Jeg kører sgu ikke gennem mixedzone sådan her, det kan jeg godt sige jer!

Det slap den uheldige spiller så også for. Den 27-årige skytte vred voldsomt rundt i sin højre ankel, da han landede efter et skudforsøg ti minutter inde i kampen mod Bahrain. Lasse Andersson blev hjulpet af banen og lå kampen ud på gulvet med anklen solidt iset ned og benet anbragt på en stol.

Det ligner ikke umiddelbart en skade, han kommer sig over lige med det første, men Nikolaj Jacobsen vil ikke male fanden på væggen – endnu.

- Jeg ved det ikke. Nu har vi jo to kampe, hvor vi ikke ubetinget behøver at bruge Lasse, så lad os nu se. Han er vredet om på foden, men det er for tidligt at sige, hvor slemt det er, siger landstræneren.

Nikolaj Jacobsen på stuegang. Foto: Tariq Mikkel Khan

Med sejren over Bahrain er Danmark sikker på kvartfinalen, og selvom det langt fra er ligegyldigt, hvordan man kommer derhen og placerer sig, så er der i hvert fald ingen grund til at presse i forvejen skadede spillere.

- Lasse havde ikke en følelse af, at han vred helt rundt, så lad os nu se, hvordan han har det om et par dage. Jeg har stadig store forhåbninger om, at Lasse spiller i turneringen. Alle håndboldspillere vrider på et tidspunkt rundt på anklen, siger Nikolaj Jacobsen lakonisk.

28-årige Lasse Andersson har døjet med talrige knæskader. Han fik bl.a. en ny korsbåndsskade i sit knæ ved den første træning i FC Barcelona efter en – korsbåndsskade. Den slags kunne slå de fleste ud, men manden fra Valby er ikke sådan at kue.

Henrik Møllgaard og Magnus Saugstrup hjælper Lasse Andersson på vej i pausen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hans OL-historie er også et kapitel for sig. For fem år siden blev han kaldt til Rio, da Kasper Søndergaard kom til skade under en træning. Men det var skønne spildte kræfter, for Lasse Andersson blev på grund af olympisk regelkoks og dårlig kommunikation aldrig skiftet ind i truppen.

Han boede på et hotel uden for den olympiske by og måtte efter få dage rejse hjem, inden Danmark spillede kvartfinale.

Med den historik vil det næsten ikke være til at bære, hvis Lasse Anderssons OL er slut allerede nu.