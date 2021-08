Lazaret for åben skærm: OL-stjerner kollapser

Ikke færre end 30 atleter måtte kapitulere i varmen, da OL-maratonløbet blev afviklet natten til søndag dansk tid.

Dermed udgik næsten en tredjedel af det 106 mand store felt, der stillede til start i Sapporo.

Begge danske aktører, Abdi Ulad og Thijs Nijhuis, nåede målstregen, og førstnævnte noterede sig for en fornem 23. plads i kamp med de mange verdensstjerner.

Nijhuis oplevede maveproblemer ude på ruten og sluttede som 70 i sin olympiske debut.

Men det var sin sag overhovedet at gennemføre. En trykkende varme tilsat enorm luftfugtighed fik adskillige løbere til at falde om på stribe. Både undervejs og efter løbet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Diter Kersten modtager behandling efter at have passeret målstregen. Belgieren sluttede som nummer 59 - mere end 13 minutter efter vinderen Eliud Kipchoge. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

- Efter 26 kilometer så jeg en, der lå ude i en busk. Det lignede nærmest et elliptisk anfald, fordi han havde kramper i hele kroppen, siger Nijhuis.

- Jeg troede måske, at der var udgået 12-15 stykker, men folk er jo faldet som fluer, fortæller OL-debutanten, der så flere konkurrenter liggende i vejkanten undervejs.

Selv for dem, der gennemførte, havde anstrengelserne åbenlyse konsekvenser. Billeder fra målstregen vidnede om et lazaret på asfalten.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Japanske Yuma Hattori kom i mål som en af de allersidste og måte fragtes væk i kørestol. Foto: Kim Hong-Ji/Ritzau Scanpix

Bashir Abdi fra Belgien leverede en kæmpe præstation og tog bronzemedaljen. Kraftanstrengelserne kostede dog dyrt, og her er han til observation efter at have passeret målstregen. Foto: Feline Lim/Ritzau Scanpix

Den anden danske deltager, Abdi Ulad, kæmpede også med varmen i Sapporo, og han havde fra begyndelsen lagt sit fokus på, at væsken var ekstra vigtig en dag som denne.

- Når der ikke er så stor forskel på kernetemperaturen og den ydre temperatur, overkoger man bare. Der var flere, der faldt om, og jeg mærkede det bestemt også. Jeg fik vand og is over hovedet, hver gang jeg kunne, siger Ulad.

Ved OL i Rio oplevede den 30-årige maratonløber på egen krop, hvor galt det kan gå i kamp mod varmen. Han faldt om af udmattelse efter at have passeret målstregen dengang og måtte efterfølgende til observation på hospitalet.

Artiklen fottsætter under billedet ...

- Siden Rio har jeg samarbejdet med eksperter fra Team Danmark, og de har jo lagt væskestrategier, der både virker under normale og ekstreme forhold. Hvis jeg ikke havde det, tror jeg ikke, at jeg var endt, hvor jeg er endt i dag, siger Ulad.

De to danske maratonløbere forlod Sapporo søndag eftermiddag lokal tid for at flyve til Tokyo, inden turen går videre hjemad.

Men ikke alle var lige så heldige, fortæller Nijhuis.

- Jeg ved, at der er en hollænder, som ikke kom med flyet, fordi han ligger til medicinsk behandling på hotellet. Hvis man ser på dem, som er udgået, tæller listen ekstremt mange europæere, som ikke er vant til det her.

De kan forhåbentlig glæde sig over, at der om tre år burde være chance for lidt mere optimale temperaturer, når OL afvikles i Paris.

Stiller kenyanske Eliud Kipchoge op ved den lejlighed, kan legenden sikre sig et imponerende olympisk hattrick i sejre på den ikoniske distance.

Storfavoritten, der mødte op som regerende mester, knuste således samtlige konkurrenter og vandt overlegent i Sapporo.

Se billederne fra de kummerlige forhold, som de danske maratonatleter har trænet under i dagene op til OL.