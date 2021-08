Legenden i tårer: - Viktor sagde jeg altid har været hans idol

Viktor Axelsen gentog mandag den store triumf, som Poul-Erik Høyer også opnåede i 1996.

At vinde OL-guld i badminton i herresingle.

Ekstra Bladet fangede mandag eftermiddag dansk tid Poul-Erik Høyer, der i dag er præsident for det Internationale Badminton Forbund, til en reaktion på Viktor Axelsens forrygende opvisning i OL-finalen og de scener, der udspillede sig i hallen i Tokyo, hvor den danske badmintonlegende selv befandt sig.

To danske OL-guldvindere i samme billede. Foto: Jens Dresling

- Det er helt sindssygt, så lækkert det er, at Viktor viser, hvor eminent en spiller, han er. Det var spændende helt ud i neglene, og selv om det var nervepirrende, så sad jeg hele tiden med fornemmelsen af, at Viktor havde et ekstra gear. Når han virkelig skruede op, så kunne Chen Long ikke følge med, siger Poul-Erik Høyer og fortsætter.

- Den måde, som Viktor vinder på, det viser hans klasse. Jeg er bare så glad på hans vegne.

Poul-Erik, nu var du selv til stede i hallen i Tokyo og talte med Viktor kort efter triumfen. Hvad sagde I til hinanden?

- Vi kiggede hinanden i øjnene, og jeg håber, han kunne mærke min dybe respekt. Så sagde jeg tillykke til ham. Han kom over og gav en krammer. Han svarede så... Han svarede så, forsøger Poul-Erik Høyer igen, inden stemmen knækker nok engang.

- Han sagde, at jeg altid har været hans idol. Det er noget af det største, jeg nogensinde har hørt i mit liv, lød det fra Poul-Erik-Høyer, som holdt en længere pause.

- Jeg er bare rigtig rørt og glad, sagde Poul-Erik Høyer, inden forbindelsen til Tokyo forsvandt...

Viktor Axelsen var også selv rørt til tårer efter sin store triumf i Japan. Læs mere her.

Axelsen var rørt til tårer, da han vandt OL-guld.

Viktor Axelsen kunne næsten ikke forstå sin egen triumf. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Danske badminton-medaljer ved OL 1992

Thomas Stuer-Lauridsen - bronze i herresingle. 1996

Poul-Erik Høyer - guld i herresingle. 2000

Camilla Martin - sølv i damesingle. 2004

Jens Eriksen og Mette Schjoldager - bronze i mixeddouble. 2008

Ingen 2012

Mathias Boe og Carsten Mogensen - sølv i herredouble.



Joachim Fischer og Christina Pedersen - bronze i mixeddouble. 2016

Viktor Axelsen - bronze i herresingle.



Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen - sølv i damedouble. 2021

Viktor Axelsen - guld i herresingle * Badminton kom først på OL-programmet i 1992. Vis mere Vis mindre

