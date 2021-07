Lussinger gik verden rundt: Nu taler hun

Inden tyske Martyna Tradjos skulle på måtten og kæmpe i 1/16 finalen i Judo, fik hun en voldsom opkvikker af sin træner; tre hårde rusk i dragten og to lussinger.

Siden er klippet gået verden rundt, til manges forargelse og forundring.

Klippet kan ses ovenover...

En af dem som undrede sig, var formanden for dansk Judo og Ju-Jitsu union, det kan du læse om her:

Fanget på tv: Får lussinger af træner

Den store opmærksomhed omkring ritualet har fået Martyna Tradjos til at reagere på sin Instagram. Hun skriver blandt andet, at træneren vist ikke har gjort sit arbejde godt nok.

- Det ser ud til, at det ikke var hårdt nok, indleder hun sit opslag.

Hun understreger også, at træneren ikke har gjort noget forkert, og at der bestemt ikke er nogen sure miner imellem de to.

- Jeg ville ønske, jeg kunne have skabt andre overskrifter i dag. Som jeg allerede har sagt, er det ritualet, jeg har valgt inden konkurrence. Min træner gør bare det, jeg gerne vil have ham til, for at gøre mig klar, skriver hun til sine følgere.

Martyna Tradjos måtte i 1/16 finalen se sig slået af Ungarnske Szofi Özbas og afslutter derfor sit OL med den største bedrift at skabe sensationsoverskrifter verden over.