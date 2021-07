Målløs over 'upassende' kommentar

Den britiske paraatlet Olivia Breen var målløs over en kommentar om sine shorts

I de seneste uges tid har der i håndboldens verden været meget snak om kvindernes påklædning i forbindelse med EM i strandhåndbold.

Her spillede Norge i lange shorts i stedet for bikinitrusser, hvilket de fik en bøde for.

Men man kan åbenbart også have for korte shorts på i sportens verden.

Det fortæller den britiske paraatlet Olivia Breen i et opslag på Twitter efter en ubehagelig oplevelse ved de engelske mesterskaber i paraatletik sidste weekend.

24-årige Olivia Breen, der blev verdensmester i 2017 i længdespring, fortæller, hvordan en kvindelig officiel til stævnet fortalte, at hendes shorts var for korte og upassende.

'Jeg var målløs' skriver hun blandt andet i opslaget.

Breen har efterfølgende fortalt til CNN, at de korte shorts får hende til at føle sig mere fri, så hun kan opnå bedre resultater.

Hun er bange for at kommentarer, som hun oplevede, vil kunne ødelægge unge, kvindelige atleters selvværd.

- Jeg blev bare vred, men hvis jeg havde været 16 år eller deromkring, så vil jeg bryde sammen i tårer, uddyber den 24-årige paraatlet til CNN.

Olivia Breen, der lider af cerebral parase, skal deltage i de Paralympiske Lege, der finder sted i Tokyo fra 24. august til 5. september.