Magiske Mikkel sætter olympisk rekord

Da Mikkel Hansen efter 34 minutter sneg bolden i boksen fra syv meter til 22-20, satte manden fra Helsingør samtidig olympisk rekord. Monsieur 'Ansen nåede dermed op på 128 scoringer fordelt over fire olympiske lege fra Beijing i 2008, via London 2012, Rio de Janeiro 2016 og nu 2020 i Tokyo.

Den gamle rekord på 127 olympiske basser havde koreaneren Yoon Kyung-shin.

På den led kan man sige, at rekorden ikke kunne falde på en bedre japansk aften, da måltavlen gik bonsai.

Danmark slog Portugal 34-28 og fortsætter stormløbet mod kvartfinalerne, hvor den eneste spænding er, hvem Mikkel Hansen og Co. skal møde. Det finder han, de og vi ud af søndag, når Danmark slutter gruppespillet af mod Sverige.

Som om der ikke var træk nok i det heftige klima-anlæg i Yoyogi National Stadium, så hvislede boldene også ind i begge ender af banen i en grad, så man frygtede, Niklas Landin og Kevin Møller skulle få susen for ørerne.

20-19 ved pausen! Tre danske redninger og fem i den anden ende fortæller en stor del af historien om de første 30 minutter i den store, tomme hal med et lydniveau – bortset fra halspeaker og musikanlæg – der lød fuldstændig som gymnastiksalen i en folkeskole.

Mikkel Hansen åbnede scoringen mod Portugal

Hvinende gummisko, spredte råb, Nikolaj Jacobsens sporadiske eder og forbandelser og Niklas Landins appeller om mere LYD. Lyd på det forsvar.

Landstræneren skiftede ud på personellet i defensiven og stillede i flere varianter i fladt eller offensivt forsvar med enten Magnus Landin eller Henrik Toft som fremskudt indianer, men de lynhurtige portugisere fandt huller i osten her, der og alle vegne.

Omtrent lige så dygtigt som den danske offensiv boltrede sig i den modsatte ende, hvor folkene fra den iberiske halvøs vestlige afdeling var pænt fokuserede på samspillet mellem Mikkel Hansen og Mathias Gidsel, men uanset om de dækkede 6:0, 3:3 eller varianter over et tema var slemt ramt af gennemtræk.

Uden et par store afbrændere kunne Danmark såmænd have plaffet flere bolde i boksen, og Mikkel Hansen brændte lystigt og smed også bolde væk i noget, der kunne minde om mangel på at ramme 100 pct på koncentrationen.

Anden halvleg fik et helt anderledes ’normalt’ forløb. Portugiserne måtte slippe ved 21-20, og et par Kevin Møller-redninger og portugisiske boldtab senere stod der 27-21 på tavlen et lille kvarter før slut.

Der blev tætnet, kalfatret og sat sejl overalt, og folk som Mathias Gidsel 7/7 sled utrætteligt og scoringssikkert opgøret igennem. Lasse Svan og Mads Mensah holdt også spildprocenterne på et minimum.

Sverige tabte inden Danmarks kamp til Egypten, men Nikolaj Jacobsens indledningsvist gavmilde tropper skal stadig – for at være helt sikre på førstepladsen – slå eller minimum spille uafgjort med de blågule søndag kl. 14.30 dansk tid.

Og Mikkel… Jamen, rekordholderen nåede op på ni pletskud på 19 (!) forsøg. Den olympiske rekord hedder nu 133 scoringer.

